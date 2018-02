L'Ajuntament de Berga urbanitzarà el vial que dóna accés al nou institut

El ple de l'Ajuntament de Berga ha donat llum verd al projecte d'urbanització del carrer Pla de l'Alemany, que ha de donar accés al futur edifici de la secció d'institut Serra de Noet, les obres del qual el Govern català està duent a terme des de l'agost del 2017.

El projecte preveu urbanitzar un tram de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany, que una amplada de 12 metres, i que actualment no ho estan, per poder accedir al nou edifici educatiu. L'obra té un cost de 368.665,55 euros. El regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha explicat que els treballs inclouen la pavimentació d'aquest tram que falta del carrer esmentat, alhora que també se'l dotarà dels serveis corresponents i arbrat. A més, l'actuació també preveu la construcció d'una subestació transformadora.

Un cop el ple de dijous ha aprovat per unanimitat el projecte esmentat, ara se sotmetrà a exposició pública i posteriorment se'n farà la licitació. El termini previst d'execució dels treballs és de 4 mesos.

El procés de redacció del projecte s'ha anat endarrerint per les dificultats per expropiar uns ter-renys propietat d'una persona que no residia a l'Estat espanyol. Un cop resolt aquest escull, ara el govern tenia pressa per aprovar-lo per poder fer la preceptiva tramitació i acabar les obres a temps perquè quan el nou institut entri en servei estiguin fetes, segons va explicar el regidor d'Urbanisme.

És aquesta celeritat el que va fer que el govern proposés aprovar amb caràcter d'urgència el projecte al darrer ple municipal, segons Camps. Tanmateix, l'aprovació va requerir fer un recés perquè el regidor d'Urbanisme es reunís amb els portaveus de la resta de grups per aclarir-ho. La raó és que el secretari municipal, Antoni Pérez, va advertir als regidors abans de l'aprovació del projecte que l'expedient en qüestió no havia arribat a les seves mans fins poques hores abans de la sessió plenària i que no l'havia pogut estudiar i informar-ne. El regidor del PDeCAT Ramon Minoves va demanar aclariments. Camps va dir que el projecte té els informes favorables dels serveis tècnics municipals i de l'interventor. El regidor va justificar la urgència d'aprovar el projecte al ple de febrer perquè «en aquesta obra anem molt justos de terminis» i si «ho deixem per al ple de març ens n'anem molt enllà».

La urbanització del tram de carrer que falta permetrà arribar al nou institut Serra de Noet, en construcció i que suposa una inversió de 4,5 milions d'euros (5,5 amb el 21% d' IVA). Al seu dia es preveia que les noves instal·lacions «podrien estar en marxa de cara al curs 2018-2019». Substituirà els barracons que des del 2006 aixopluguen de manera provisional les aules del centre educatiu, ubicat davant de la comissaria dels Mossos. El nou edifici acollirà els despatxos del Centre de Formació d'Adults i l'Escola Oficial d'Idiomes, que actualment imparteix les classes a l'institut Guillem de Berguedà.