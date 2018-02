Gironella fa créixer fins als 2,7 milions la proposta d'inversions per a enguany

El capítol d'inversions del pressupost del 2018 de l'Ajuntament de Gironella ascendeix fins als 2,7 milions d'euros. Aquesta és la proposta que durà al ple de dilluns el govern del PDeCAT, que té de majoria absoluta.

El capítol d'inversions preveu una desena d'actuacions. La de més import econòmic és la reforma de la plaça de l'Estació amb un pressupost de 825.838 euros, una obra que ja s'havia inclòs en el pressupost del 2017 i que no es va executar perquè s'ha ampliat amb l'acord amb la Generalitat per fer-hi l'estació d'autobusos.

La segona actuació per volum econòmic són les millores de l'enllumenat públic, la susbtitució de quadres elèctrics i dels canvis de llums convencionals per llums led. L'import que es preveu destinar-hi és de 715.000 euros. Segons ha explicat l'alcalde, David Font, amb les actuacions fetes fins ara per la millora d'eficiència energètica i les que es faran enguany s'haurà assolit la renovació del 75% dels quadres del municipi.

En tercer lloc el condicionament de l'edifici El Blat amb una inversió pressupostada de 324.989 euros. En aquest cas es tracta que aquest immoble que el 2006 es va reformar per convertir-lo en una sala polivalent, ara també pugui esdevenir un espai per acollir obres de teatre o concerts. Així es farà una caixa escènica, una inversió que servirà per a aquesta finalitat i permetrà fer «un salt qualitatiu important». El pressupost també preveu una partida de 376.274 euros per fer millores als polígons industrials del poble (canalització d'aigua, enllumenat i senyalització). Tanmateix, en aquest cas el consistori està pendent de la confirmació de la subvenció de 312.307 euros que ha demanat a la Diputació

Un altre apartat que inclou el capítol d'inversions és el de les expropiacions. El consistori en farà tres aquest any i hi destinarà un total de 304.494 euros. La de més import econòmic és la que correspon al terreny d'Adif a la plaça de l'Estació per valor de 202.428 euros, que el consistori preveu pagar amb un préstec. Un sòl que l'Ajuntament gironellenc cedirà al departament de Territoir i Sosteniblita per tal que hi construeixi l'estació d'autobusos, ha recordat l'alcalde. Les altres dues expropiacions són d'un solar on es va construir la biblioteca, operació que ja era previst al seu dia per un import de 87.352 euros i d'un terreny a Cal Blau per valor de 14.660 euros. En aquest cas, l'Ajuntament preveu fer la perllongació del carrer Picasso, que actualment només té una via d'entrada i sortida, ha detallat David Font.