La neu obliga a circular amb cadenes a una trentena de vies del Montseny i el Pirineu i col·lapsa el túnel del Cadí

Tres carreteres estan tallades a causa de la neu i el gel i en unes 29 vies més calen cadenes per circular-hi, segons el Servei Català del Trànsit (SCT).

Protecció Civil ha activat cap a les set de la tarda l'alerta del pla Neucat per les incidències importants que s'estan registrant a vies la C-25 entre Espinelves i Santa Coloma de Farners, on està restringit el trànsit en vehicles de tercera categoria i calen cadenes, o la C-16, on hi ha retencions quilomètriques des de la Cerdanya fins al Berguedà i són necessàries les cadenes de Bellver de Cerdanya a Bagà.

De fet, aquesta nevada ha provocat un col·lapse a la zona del túnel del Cadí, on la circulació és intermitent perquè a Bagà calen cadenes. Com que no tothom les porta, molts conductors han de parar a posar-les i alguns vehicles han quedat aturats al voral perquè no en porten.

El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha explicat en declaracions a l'ACN que aquest episodi "tot just comença" i que en les pròximes hores s'intensificarà, per la qual cosa caldrà estar "molt amatent a les notícies abans de sortir de casa".

Delort ha detallat que aquesta tarda els problemes es concentren a les carreteres que tornen del Pirineu, especialment a la C-16 i la C-25, perquè molts vehicles no porten cadenes o han d'aturar-se per col·locar-les, "cosa que agreuja més la circulació".

Joan Delort ha explicat que l'operació retorn cap a l'àrea metropolitana està dificultant que les màquines llevaneus puguin treballar amb normalitat, ja que diversos vehicles han quedat aturats al voral, perquè no porten cadenes i els Mossos d'Esquadra no els deixen circular, o s'han parat per poder-les col·locar.

De fet, a causa d'aquesta situació, la C-25 a Espinelves s'ha tallat en diversos moments durant aquest diumenge a la tarda. Davant d'això, el director general de Protecció Civil ha subratllat que la precipitació de neu està avançant i "aquest episodi anirà a més en les pròximes hores".

A més, ha demanat als conductors no desplaçar-se a les vies afectades per la neu sense tenir el vehicle convenientment preparat amb cadenes, el dipòsit ple, manta, aigua i el telèfon mòbil amb la bateria carregada.

Les nevades ja afecten cotes altes de la meitat nord de la Catalunya central, sobretot al Berguedà i el Solsonès. Amb el pas de les hores també poden afectar Osona i el Moianès. A més, també es preveuen nevades al vessant sud del Pirineu i el Prepirineu, al voltant dels 800 metres.

Segons el Servei Català de Trànsit, a la demarcació de Barcelona hi ha dues carreteres locals tallades i calen cadenes a set vies. A la de Lleida hi ha 13 carreteres on és obligatori l'ús de cadenes. I a Girona hi ha una via local tallada a causa de la neu i a una via és obligatori l'ús de cadenes.

El telèfon d'emergències ha rebut 241 trucades fins a les vuit del vespre relacionades amb la neu. La majoria d'avisos (186) han estat per incidències relacionades amb el trànsit.