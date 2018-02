«El sanejament de la hisenda municipal ens permet mantenir el ritme inversor» en unes xifres que en funció de l'anualitat oscil·len entre els mig milió d'euro i els 2,7 d'aquest 2018, ha manifestat l'alcalde, David Font. El batlle ha destacat que el capítol d'inversions «són diners en actuacions que queden per al municipi». Ha destacat que aquestes inversions són possibles per haver sanejat les finances municipals al seu dia.

Dels comptes del 2018 també n'ha destacat el pressupost ordinari, on es manté «la nostra dinàmica habitual de govern», que és «mantenir una bona partida per als serveis d'atenció a les persones i l'educació», així com partides econòmiques per al manteniment de carrers» i per prosseguir «la dinàmica» de les festes i la cultura.

Enguany una de les novetats serà que el consistori s'afegirà al projecte de la xarxa Viles Florides al qual ja pertanyen altres municipis berguedans que fan accions per a l'embelliment del nucli urbà de Gironella.