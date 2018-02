L'elevada afluència de visitants complica els accessos a l'estació dels Rasos de Peguera

Aquesta situació no és una problemàtica nova. Els darrers anys s'ha fet habitual que la combinació de neu i bon temps atregui nombrosos visitants fins a l'estació berguedana del municipi de Castellar del Riu. Tot i que els Rasos de Peguera estan tancats des de l'any 2004, això no constitueix un obstacle perquè l'indret sigui molt freqüentat per nombrosos visitants que, obviant els cartells que hi prohibeixen l'accés, aprofiten les antigues pistes per baixar-hi amb trineus i jugar amb la neu. Regió7 va poder constatar, ahir al matí, que es tracta majoritàriament d'un públic familiar. Hi ha altres visitants que hi van a practicar senderisme a la neu, raquetes o fins i tot esquí de muntanya.

A la plaça de la Creu dels Rasos, l'esplanada on arriben els visitants, aquest és el segon hivern que hi ha un servei de food truck. Quan hi ha neu a les pistes i fa sol no donen l'abast, segons expliquen Oriol Fontanet i Patricia Capella, que regenten el servei i pugen expressament de la Garriga. Tot i que triguen aproximadament una hora i mitja a arribar als Rasos des de casa seva, expliquen que ho fan perquè els surt a compte.



Falta d'aparcaments

En el seu dia l'acumulació de vehicles aparcats a banda i banda de la carretera va provocar que els cotxes dels serveis d'emergències tinguessin dificultats per accedir-hi, segons fonts consultades per aquest diari. D'aquí que des d'aleshores es vigili molt més que no s'hi aparqui. Els conductors que estacionen als vorals obstruint el pas han estat sancionats. I quan els agents consideren que hi ha un nombre massa elevat de vehicles, tallen la carretera d'accés a l'estació berguedana.

Aquest fet genera problemes a negocis de la zona com el xalet refugi dels Rasos del Centre Excursionista Montserrat , que regenten Jaume Palau i Iris Viso. A l'època de la neu pateixen la manca d'aparcament i també que es posin multes al conductors que aparquen als vorals. I quan la policia talla la carretera s'han trobat que alguns dels seus clients que tenien el dinar encarregat i pagat no hi han pogut arribar perquè no els deixaven passar. Jaume Palau ha explicat que han exposat aquesta problemàtica a l'Ajuntament de Castellar del Riu i al Consell però que no s'han aconseguit solucions, fins ara. Ells n'han proposat una: que quan es talli la carretera s'estableixi un servei de busos llançadora que faciliti l'accés a la zona. Aquesta és una proposta que també es va fer arribar al seu moment a representants de les administracions, sense resultats.

Per la seva banda, Toni Barat, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, posa de manifest la complexitat d'un problema que es produeix en dies comptats però de forma repetida al llarg dels anys que hi ha neu a l'estació dels Rasos. Amb tot, ha indicat que caldria trobar-hi solucions.