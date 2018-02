La nevada continua i col·lapsa pobles de l'alt Berguedà

La intensa nevada que cau des de diumenge a la tarda està generant importants problemes de mobilitat a l'alt Berguedà. A Vallcebre hi han caigut prop de 100 centímetres de neu, segons ha declarat a Regió7 segons ha declarat l'alcalde Lluís Cadena. "Jo no havia vist mai tanta neu " ha assegurat el batlle de 62 anys d'edat . Cadena ha explicat que han llogat els servei d'una empresa per netejar els camins del nucli d'accés a les nombroses cases de pagès aïllades moltes d eles quals s'espavilen per netejar-se els seus accesos i per donar menjar al bestiar. I des d'aquest matí sense llum per un avaria d'Endesa que afecta a diferents municipis del Berguedà.

Pel que fa a la carretera B-400 "està impracticable" segons ha detallat al regidora de Saldes Roser Jordana. En aquets municpi a hores d'ar ahi ha 80 centímetres de neu acumulada i la màquian llevaneus del consistori no pots actuar perquè hi ha massa neu. "Haurem d'esperar que veïns que tinguin tractor ens puguin ajudar a treure la neu dels carrers" ha indicat la regidora Jordana. "Estem aïllats" ha indicat resignada perquè no hi ha llum i els telèfons fixes tampoc funcionen. I la nevada continua.

Imatge del gruix de neu a Castellar de n'Hug. Foto: Arxiu particular

"Estem colgats". Amb aquestes paraules ha resumit Salvador Juncà l'afectació de la nevada a Castellar de n'Hug d'on és alcalde. Juncà ha informat que han caigut més de 60 centímetres de neu i tot i que les màquine netegen la carretera d'accés a l'interior del nucli la circulació és molt complicada perquè costa que les màquines municipals s'obrin pas.

A Sant Julià de Cerdanyola el consistori ha hagut de llogar una màquina gran per netejar el camí que porta fins el transformador elèctric i els tècnics d'Endesa no hi poden accedir per arreglar l'avaria segons fonts consultades per aquest diari.



Un tractor obre pas enmig de la neu a Sant Julià de Cerdanyola: Foto: Imma Espel