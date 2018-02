Evacuen els nens atrapats a Saldes un cop net el camí des de la casa de colònies

El dispositiu d'evacuació dels 43 nens i 13 monitors de Saldes ja està en marxa des del voltant de dos quarts de dotze del migdia un cop net de neu i revisat el camí des de la casa de colònies fins a la carretera B-400 on els espera un autobús. Segons indica Protecció Civil, els més petits baixen en vehicles dels Bombers, Mossos, Creu Roja i SEM, mentre que els més grans han sortit caminant des de la casa. El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha explicat que l'evacuació serà un procés lent i s'ha de fer amb molta prudència perquè, segons ha dit, tot i haver obert pista, la calçada acumula neu, està glaçada en alguns punts i no es pot circular amb gaire velocitat.



El grup ha passat la segona nit a la casa de colònies després que l'autocar en què viatjava va quedar atrapat aquest diumenge a la carretera a causa del temporal de neu. Aquest dilluns Els Bombers de la Generalitat tenien a punt un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i màquines llevaneu per fer l'evacuació dels nens i els monitors però finalment van decidir ajornar-la fins aquest dimarts. El grup està en bones condicions i han disposat d'abrics, mantes i menjar per passar dues nits a la casa de colònies.