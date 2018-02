Només queden 80 clients sense servei elèctric per la nevada a Castellar del Riu

Dels 4.000 abonats del Berguedà i la Cerdanya que ahir estaven sense llum, ja només n'hi ha 80 que no l'han recuperat segons fonts de la companyia elèctrica Endesa. Estan localitzats al municipi de Castellar del Riu. La resta d'abonats de municipis de l'alt Berguedà afectats per la interrupció del servei pel temporal l'han recuperat així com també els de la Cerdanya.

Queden encara 700 clients sense servei a municipis i nuclis "petits i aïllats " de l'Alt Urgell. En alguns casos els tècnics de la companyia han hagut d'arribar a les línies amb raquetes atès els importants gruixos de neu que estan complicant les tasques de reparació de les avaries.