Els ajuntaments del Berguedà rebran suport per retirar la neu acumulada

La Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal donaran suport als ajuntaments de la comarca del Berguedà per retirar la neu acumulada en els darrers dies.

Aquesta ajuda s'engloba dins del protocol d'accions de suport en cas d'inclemències meteorològiques, impulsat per la Diputació de Barcelona. Segons el diputat adjunt d'Espais Naturals i alcalde de Cercs, Jesús Calderer, «aquesta línia d'actuació va encaminada a donar suport, especialment, als veïns que estan més allunyats de les poblacions».

Aquest programa va adreçat a cobrir els danys derivats de circumstàncies inevitables o imprevisibles per als ens locals, ocasionades per inclemències meteorològiques. És per aquest motiu que les ajudes aniran adreçades a realitzar actuacions en infraestructures, equipaments i béns que s'hagin vist afectats.



La Diputació i el Consell Comarcal es reuneixen demà dijous



El diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega; el diputat adjunt d'Espais Naturals, Jesús Calderer; i el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font; es reuniran amb els alcaldes dels municipis del Berguedà afectats per les nevades d'aquests últims dies. Durant la trobada es donaran a conèixer els ajuts per retirar la neu dels camins municipals. La reunió tindrà lloc a les 11:30h al Centre Cívic de Vallcebre.