Gironella amplia els premis de la rua de Carnaval i recupera actes a la festa

Mentre que Berga i Puig-reig celebren aquest cap de setmana els actes del Carnestoltes, Gironella escalfa motors per agafar el relleu de la festa de la disbauxa la setmana vinent. La vila del baix Berguedà es prepara per convertir-se en el punt de trobada de la gresca del 15 al 18 de febrer amb algunes novetats.

El regidor de Festes de l´Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, acompanyat de membres del Grup de Joves i la comissió del Carnaval, i de l´estrella de la festa, la Perla, ha donat a conèixer les principals novetats de la celebració d´enguany. Pel que fa a la rua de disfresses, l´acte més multitudinari, el consistori ha apostat per ampliar els premis en la categoria local, passant de tres a sis, amb l´objectiu que quedin més repartits. Es manté, també, el premi a la millor comparsa de fora de Gironella. Segons Vall, l´objectiu és que participin en aquesta rua, que tindrà lloc dissabte dia 17 a la tarda, unes 600 persones i entre unes quinze i vint comparses i amb la presència de colles de municipis veïns i també de fora de la comarca.

El regidor ha destacat que «enguany s´ha apostat per buscar encara més qualitat a les xarangues que dinamitzaran la rua», que també estarà protagonitzada pel Dr. Callau i la Megapubilla. Després de la desfilada i de la deliberació del jurat, la festa s´aturarà per sopar i es reprendrà amb la cercavila amb música pels carrers, el Carnabars, que finalitzarà al Local del Blat on s´iniciarà el concert amb Hey Pachucos, Mon Dj i Parèntesis Grup.

Programa amb novetats

Les activitats començaran el dijous amb algunes novetats, com és la recuperació del concurs de mascotes disfressades, que es farà després de l´arribada de la Perla i del ple on prendrà possessió de l´alcaldia i es llegirà la garrofa guanyadora del concurs, que s´ha traslladat al Carnaval.

El divendres, com és habitual, serà el dia dels infants. Més enllà de la rua escolar que s´iniciarà a cal Bassacs i arribarà al Local del Blat, es manté la festa del migdia i també la discoteca escolar a primera hora de la tarda. Les propostes continuaran més tard amb les dues sessions de glitter party (una pels infants, i l´altra per al públic adult), que va tenir molt èxit en la darrera edició, segons Vall.

Al llarg dels quatre dies s´han organitzat d´altres activitats com la botifarrada de dijous llarder, el carnestoltes a la residència o el concurs de balcons guarnits, que enguany s´amplia a tot el municipi, així com també el certamen d´aparadors. La celebració finalitzarà diumenge amb l´espectacle Audiència I-Real a càrrec de Toni Albà. Tota la programació es pot consultar a través de l´aplicació mòbil de l´Ajuntament de Gironella, a partir de la qual també cal fer les inscripcions per participar a la rua o als certamens convocats.

El regidor de Festes espera que els gironellencs participin de les activitats del Carnaval que enguany torna a tenir un pressupost de 25.000 euros, 5.000 euros més que l'any passat. Vall també ha fet una crida a les persones que vulguin col·laborar en les tasques organitzatives a fer el pas i implicar-se per fer més sonada la celebració.