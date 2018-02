El pastor de Gósol ha estat dos dies aïllat amb el ramat

El pastor de Gósol Quim Grabolosa ha estat dos dies aïllat amb el seu ramat d´ovelles. Ahir, l´alcalde Lluís Campmajó amb altres veïns van aconseguir fer-se pas enmig de la neu i arribar fins a la cabana de fusta on era, sa i estalvi.

El pastor va anar a cuidar el seu ramat diumenge i la intensa nevada ja no el va deixar tornar a casa al poble. Dilluns es va intentar arribar fins on té la cabana, sota Santa Margarida, però hi havia massa neu i va ser impossible.

Ahir, amb molt d´esforç i treball, s´hi va arribar i estava bé, així com també el seu ramat, ja que té menjar per alimentar-lo. «Avui vindrà al poble a comprar», va dir el batlle.