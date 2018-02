Puig-reig posarà reductors de velocitat i suprimirà barreres del centre del poble

Obligar els conductors a reduir la velocitat a què circulen per l'interior de la travessera urbana de Puig-reig i fer aquest espai més segur i accessible per als vianants. Aquests són els objectius de l'actuació que impulsen el govern de Puig-reig i la Diputació de Barcelona amb un pressupost de 200.000 euros que s'executarà aquest 2018. Així ho ha explicat a Regió7 Josep Maria Altarriba. Aquesta és una de les obres incloses en el pressupost d'inversions per a enguany, que ascendeix a 1.560.528,88 euros i que es va aprovar en el ple d'anit. El pressupost ordinari del consistori és de 3.857.937 euros, segons ha explicat la regidora d'Hisenda, Alba Santamaria.

La intervenció afectarà tota la travessa urbana des del barri de l'antiga estació del tren fins a la sortida nord del nucli, els carrers Major i Llobregat, ha precisat Josep Maria Altarriba. L'obra prevista inclou posar passos elevats de vianants i reductors de velocitat, a més de suprimir les barreres arquitectòniques dels passos de vianants.

L'alcalde ha explicat que aquesta és una obra que duien al seu programa electoral i que «és un projecte prioritari. El que passa és que els tempos de l'administració són molt lents». Així, Altarriba ha informat que la titularitat de la travessa és de la Diputació i que ha calgut posar-se d'acord amb l'ens provincial. «L'octubre del 2015 els vam demanar el projecte». L'han redactat els tècnics de l'ens, que també el cofinança juntament amb l'Ajuntament. Es tracta d'uns treballs pressupostats en 200.000 euros.

El dirigent local ha dit que aquesta obra ha de permetre «reduir la velocitat dels cotxes que circulen pel nucli urbà». Altarriba ja ha explicat que «hi ha hagut ensurts» que han protagonitzat conductors que circulen a una velocitat excessiva en un entorn urbà. El batlle ha indicat que es col·locaran una catorzena d'elements reductors de velocitat a tota la travessa. Igualment, s'adequaran els passos de vianants perquè hi puguin accedir persones amb mobilitat reduïda, de manera que se'ls facilitarà moure's per aquesta via que és l'eix vertebrador del nucli urbà.

Aquesta és una de les obres destacades del pressupost d'enguany que ja disposen de finançament. D'altres s'han dividit en fases i actualment s'està duent a terme el projecte de millora de l'enllumenat públic per un import de 120.126 euros. L'actuació consta de tres fases. L'actual, que s'enllestirà l'abril, segons l'alcalde, consisteix a «arranjar deficiències» greus que podien suposar un perill per a les persones», com la renovació d'instal·lacions elèctriques obsoletes i dels quadres elèctrics. El pressupost d'enguany també preveu una partida de 58.324 euros per substituir els actuals llums per uns de led al carrer Major, Llobregat i també a Cal Marçal. Una altra de les actuacions que es duran a terme és la rehabilitació de les cobertes dels vestidors del pavelló.