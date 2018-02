Berga i Canet ofereixen unes 'vacances pagades' per omplir en temporada baixa

"Berga et convida a Canet i Canet et convida a Berga", ha anunciat Francesc Ribera, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga durant la presentació de la campanya Esplèndid. Una iniciativa que pretén atraure turisme en èpoques de temporada baixa per dinamitzar l'activitat econòmica de dues ciutats que, segons Ribera i la seva homòloga de Canet de Mar, Coia Tenas, comparteixen un perfil de visitants: persones de l'àrea metropolitana que busquen una destinació propera per passar-hi uns dies.

La campanya, pionera pel que fa al seu funcionament, estarà activa en dues fases: la setmana del 26 de febrer al 4 de març i la setmana del 12 al 18 de novembre. Els turistes que visitin les poblacions durant el febrer obtindran una targeta especial on s'hi compatibilitzaran totes les despeses que realitzin als establiments de la ciutat que formin part de la campanya, amb l'objectiu que, al novembre, puguin visitar l'altra localitat amb les despeses pagades fins a la quantitat que hagin sumat en la primera tanda. Segons Ribera, "per exemple, si una família ve a Berga aquella setmana de febrer i es gasta 300 euros, quan vagi a Canet de Mar al novembre, tindrà 300 euros gratuïts per utilitzar en establiments i comerços de la campanya". La campanya serà limitada i es preveu posar a disposició dels visitants un miler de targetes a cada ciutat.

La iniciativa, impulsada pels ajuntaments de Berga i Canet de Mar, compta amb la implicació directa del sector turístic i comercial de les dues localitats, que "han valorat molt positivament la campanya", segons Ribera i Tenas. "L'objectiu és omplir els establiments en moments de l'any que hi ha poca afluència de visitants i fluixes a nivell turístic amb la voluntat d'atraure persones que puguin acabar-se convertint en un públic fidel un cop hagin conegut el territori".

Pel que fa a Berga, pràcticament la totalitat d'hotels i càmpings s'han adherit a la iniciativa, així com també el 75% dels establiments de restauració i alguns comerços específics que poden ser d'interès pels visitants. Ribera ha destacat que tot i que inicialment la campanya es preveia únicament pels caps de setmana, "s'ha ampliat a la resta de dies perquè sabem que també hi ha un perfil de visitants que per motius de feina, aprofiten entre setmana per fer escapades". A més a més, la regidora de Promoció Econòmica, Coia Tenas, creu que la campanya també pot ser d'interès per als veïns de la mateixa ciutat o de pobles i comarques properes. "Per exemple, un veí de Canet pot sortir a sopar entre setmana i si té la targeta, després podrà visitar Berga amb una part de les despeses pagades", ha dit.

Amb la voluntat que els visitants marxin amb un bon regust de boca de les respectives ciutats, Ribera i Tenas han anunciat que durant les dues setmanes que es durà a terme la campanya es realitzaran propostes diverses per dinamitzar l'activitat. En el cas de Berga, una trentena d'entitats prepararan actes, així com també es podran fer les visites habituals als establiments turístics de la zona. Els regidors han relatat que Canet, una vila costanera; i Berga, als peus del Pirineu, són dos municipis "molt diferents tant a nivell geogràfic com patrimonial"; però han coincidit en destacar la semblança pel que fa a les seves dimensions. "Conservem molt l'esperit de poble i creiem que som destinacions que interessen als visitants de l'àrea metropolitana i que pel fet de ser diferents, ens complementem molt bé", han dit.

La iniciativa té un cost zero pels ajuntaments i han explicat que ha prosperat gràcies a la implicació del teixit turístic i comercial de les dues ciutats. "Nosaltres ens dediquem a fomentar la iniciativa i a crear l'engranatge perquè es faci la campanya". L'objectiu és que, si té bona acceptació, tingui continuïtat l'any vinent.