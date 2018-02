Mig milió en ajudes als ajuntaments berguedans afectats per la nevada

El responsable de l'àrea d'infraestructures de la Diputació de Barcelona Jordi Fàbrega ha anunciat aquest dijous que l'ens destinarà una partida de mig milió d'euros a ajudar els ajuntaments dels municipis de l'Alt Berguedà que han estat més afectats per la nevada dels darrers dies. Segons el diputat, entre 13 i 16 ajuntaments berguedans poden veure's beneficiats per aquesta mesura.

Fàbrega ha fet aquest anunci durant una reunió que ha mantingut a Vallcebre amb els alcaldes dels municipis més perjudicats pels efectes de la neu. Segons el diputat, el pla es dirigeix a municipis 'amb una dotació pressupostària pròpia molt petita' i per als quals emergències com la viscuda en els darrers dies, amb més d'un miler de camins afectats per la neu, suposa un autèntic daltabaix.