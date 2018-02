Mig milió en ajudes als ajuntaments berguedans afectats per la nevada

El responsable de l'àrea d'infraestructures de la Diputació de Barcelona Jordi Fàbrega ha anunciat aquest dijous que l'ens destinarà una partida de mig milió d'euros a ajudar els ajuntaments dels municipis de l'Alt Berguedà que han estat més afectats per la nevada dels darrers dies. Segons el diputat, entre 13 i 16 ajuntaments berguedans poden veure's beneficiats per aquesta mesura.

Fàbrega ha fet aquest anunci durant una reunió que ha mantingut a Vallcebre amb els alcaldes dels municipis més perjudicats pels efectes de la neu. Segons el diputat, el pla es dirigeix a municipis 'amb una dotació pressupostària pròpia molt petita' i per als quals emergències com la viscuda en els darrers dies, amb més d'un miler de camins afectats per la neu, suposa un autèntic daltabaix.

En concret, els diners serviran per pagar les factures que els consistoris han hagut d'assumir per la contractació de maquinària per retirar la neu i també per la neteja d'un miler de camins afectats. Fàbregas ha explicat que es tracta d'un territori amb pobles molt petits on podrien haver-hi unes 380 cases de pagès de difícil accés en les quals hi viu gent de manera permanent. Al voltant de 13 municipis es veuran beneficiats per aquests ajuts extraordinaris. Alguns dels alcaldes, com el de Vallcebre, han reclamat tenir maquinària pesada al poble per poder afrontar situacions excepcionals com la d'aquests dies, però Fàbrega ha dit que això seria "impossible econòmicament".

Els pobles de l'Alt Berguedà s'han vist especialment afectats per la intensa nevada que ha caigut els darrers dies al Pirineu i Prepirineu i a hores d'ara moltes masies i cases de pagès encara es troben aïllades, ja que els camins són inaccessibles per la gran quantitat de neu acumulada. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha decidit aprovar un decret amb caràcter d'urgència per destinar 500.000 euros per ajudar els ajuntaments més afectats.

En concret, el diputat d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha explicat que es veuran beneficiats d'aquests ajuts al voltant de 13 municipis, entre els quals s'hi troba Vallcebre, Gisclareny, Bagà, la Nou de Berguedà, Castellar de n'Hug o Sant Jaume de Frontanyà. Fàbrega ha dit que es tracta de "pobles molt petits amb molt poca dotació pressupostària" de manera que "amb una situació d'emergència com una gran nevada no poden fer front a la neteja de tots els camins".

La neu acumulada en molts d'aquests municipis supera el metre d'alçada i es dona la circumstància que es tracta de poblacions amb moltes masies disseminades. Precisament, la neteja dels camins d'accés a aquestes masies –que acostumen a ser de propietat municipal- serà la prioritat dels ajuts de la Diputació. Fàbrega ha relatat que hi hauria més d'un miler de camins afectats amb unes 380 cases aïllades on hi viu gent de manera permanent. "És una despesa inassolible pels ajuntaments", ha expressat.

Els alcaldes de l'alt Berguedà que aquest dijous s'han reunit amb els tècnics de la Diputació al municipi de Vallcebre s'han mostrat satisfets amb els ajuts. Amb tot, alguns d'ells han reclamat no només ajuts econòmics sinó maquinària pesada de manera permanent al poble. Així ho ha explicat l'alcalde de Vallcebre, Lluís Cadena, que ha explicat que amb aquests gruixos de neu tan importants els camions que té el poble per treure la neu "no es poden ni moure". Ara mateix, ha dit Cadena, les màquines llevaneu han de venir de fora, de manera que "tot és molt lent i no sempre hi ha màquines a disposició". Si el municipi disposés d'una màquina el batlle creu que no s'hagués arribat a aquesta situació perquè "haguéssim pogut treure la neu abans que s'acumulessin gruixos tan importants".

De la seva banda, l'alcalde de Gisclareny, Joan Tor, ha dit que la gran nevada els ha "desbordat" i ha explicat que amb els mitjans que té el municipi no podien fer front a la neteja dels carrers i camins. Per això, el consistori va decidir llogar una turbina per poder anar traient la neu. Ara, la Diputació de Barcelona es farà càrrec també de les despeses que han hagut d'assumir les poblacions amb el lloguer de maquinària per treure la neu.