El fred glaça la neu i complica i afegeix risc a la mobilitat a la xarxa viària

Les baixes temperatures han glaçat la neu que ha caigut aquests darrers dies. El gel suposa un risc afegit per a la mobilitat de les zones afectades. Un exemple d'aquesta problemàtica afegida als esculls derivats de la nevada es va donar a l'alt Berguedà, ahir. El Consell Comarcal es va veure obligat a suspendre per tercer dia consecutiu el servei de transport escolar de Gósol, Saldes i Vallcebre. El motiu és que la carretera per on havia de circular l'autobús, la B-400 de Guardiola a Gósol, tenia trams amb plaques de gel a primera hora del matí.

Per a avui es preveu que el servei de transport escolar es pugui prestar. Amb tot, fonts del Consell Comarcal han indicat que els transport es farà amb un minibús en comptes d'un autobús gran.

Ahir, el gel va complicar la neteja dels carrers dels nuclis urbans de poblacions de l'alt Berguedà com per exemple Bagà, entre d'altres.

D'altra banda, avui a Vallcebre representants de la Diputació es reuniran amb els alcaldes per explicar les ajudes per cobrir despeses de neteja viària per la nevada.