La persistent nevada va trencar els registres

Catalunya ha viscut entre diumenge i dimarts una nevada històrica al Prepirineu i sectors del Pirineu, amb gruixos de mig metre de neu nova a moltes poblacions entre 1.000 i 1.500 metres d'altitud, sobretot del Prepirineu i vessant sud de la serralada, i d'un metre a les cotes altes. Les precipitacions de pluja també van ser abundants arreu del país, amb més de 50 litres a bona part del litoral, prelitoral i Pirineu, i amb màxims de més de 100 litres al voltant del massís del Garraf i en alguns punts del Montseny i del Pirineu.

En alguns punts, com ara Das, els gruixos de neu han arribat als 70 centímetres, a Planoles 65, a Puigcerdà 54 i a Gombrèn 41. Al Berguedà, també hi ha gruixos d'entre 50 i 100 centímetres a Saldes, Gósol i Vallcebre, entre d'altres. En alguns casos es tracta d'una nevada sense precedents, com a mínim en les últimes dècades. Les grans acumulacions de pluja i neu es van produir per la persistència de la precipitació. En molts llocs va ploure o nevar sense parar entre 24 i 48 hores.

La predicció per a avui indica un nou episodi de neu a cotes baixes. La precipitació s'iniciarà a primera hora del matí a la zona del litoral i prelitoral central, mentre que de cara a la tarda es desplaçarà cap al sud i a partir del vespre minvarà fins a desaparèixer. La cota de neu serà d'uns 200 m, tot i que no es descarta que en moments de xàfec es puguin veure flocs de neu o neu granulada fins a nivell de mar. Per divendres s'espera que no hi haurà neu, però sí molt fred.