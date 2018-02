Els pobles que tenien avaries de llum recuperen el servei

Els pobles que tenien avaries del subministrament elèctric ahir van recuperar totalment el servei, segons van informar fonts de la companyia elèctrica Endesa.

Ahir al matí, els operaris de la companyia van mobilitzar-se per reparar una nova avaria elèctrica fruit de la nevada que es va localitzar a la línia de baixa tensió del terme de Vallcebre. Els problemes que alguns veïns afectats ja van detectar dimarts eren que no tenien tota la potència habitual i el sistema no suportava que s'hi endollessin tots els serveis. Aquest fet era perquè uns fusibles d'una torre elèctrica s'havien fos. L'indret on es troba aquesta torre era ahir inaccessible per carretera a causa de l'extraordinària acumulació de neu. D'aquí que fos necessari mobilitzar un helicòpter, que va transportar els operaris fins a la zona en concret. Allà van haver d'obrir-se pas enmig de la neu per canviar els fusibles i comprovar que funcionessin. A la tarda es va restablir el servei.

Ahir, també es va donar per solucionada l'avaria que dimarts mantenia 300 veïns de l'Alt Urgell sense servei. Fonts d'Endesa van informar que ara faran l'inventari dels danys que ha patit la xarxa a causa del temporal i es planificaran els treballs de reconstrucció de les línies i els elements que s'han fet malbé.