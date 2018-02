Queixes per la gestió de la neteja de la nevada a Saldes i anul·lacions de reserves

«No tenim raquetes ni esquís i per fer 500 metres de pas a casa hi hem estat dos dies amb la pala». Així ho explica Judith Vidal de l'hotel ca l'Andreu de Saldes. Han hagut d'anul·lar les reserves que els havien fet els seus clients per a aquest cap de setmana perquè estan incomunicats. Tenien l'hotel ple i està preocupada pel perjudici econòmic que això els representarà. «En moments excepcionals calen solucions excepcionals», ha indicat Vidal, que està embarassada de cinc mesos. «No ens ha trucat ningú per saber si estàvem bé. Estàs una mica angoixat perquè no pots sortir». Ha indicat que sempre que neva «ens ho netegem nosaltres perquè, si haguéssim d'esperar la màquina, malament», però aquesta vegada ha nevat tant que no l'han pogut treure. Varela troba bé el rescat que s'ha fet aquesta setmana dels nens i monitors de la casa de colònies Serra de Baix, a Saldes, però es pregunta «i la resta de veïns? Aquí hi viu gent gran que han quedat aïllats també».

Un altre cas és el de Laura Coronas, que viu a cal Faldilla. El seu marit té greus problemes de mobilitat perquè té un 82% de discapacitat. No poden sortir de casa des que va nevar diumenge. «Aquí s'està vivint una situació d'emergència. No és comprensible que ja faci tres dies que estem en aquesta situació d'aïllament. Quines són les prioritats per actuar?». Coronas creu que «hauria d'haver-hi un protocol, una llista de preferències per saber com actuar en casos com aquests». Coronas deia ahir que «m'estic plantejant posar una denúncia». Ahir va presentar una queixa a la Generalitat via Internet. En uns termes similars es va expressar Rafael Muñoz, que viu a la urbanització de la Cardina. Ahir a la tarda va arribar-hi una gran màquina equipada amb cadenes per treure la neu per tal que els veïns poguessin sortir.

La fornera del poble Maria Camps, que viu a la Cardina, indicava que dilluns no va poder obrir el forn perquè hi havia massa neu. Dimarts va haver d'arribar-hi amb raquetes de neu. Critica com s'ha fet la neteja. «Segons a qui li netegen la neu i segons a qui no. I no s'entén que hagin netejat la pista del mirador del Pedraforca i no hagin anat a cases on viu gent». Ahir, a Saldes van estar treballant quatre màquines per treure neu.