Berga inicia la disbauxa amb un esmorzar escolar i el dijous gras

Ja no hi ha marxa enrere i la festa de la disbauxa ja ha començat a Berga. La capital del Berguedà va donar, ahir, el tret de sortida als actes del Carnaval. Al matí, amb l'esmorzar de disfresses escolar a la plaça de Sant Pere; i al vespre, amb el sopar de dijous llarder marcat per les baixes temperatures.



Els més menuts van ser els primers a gaudir dels actes de Carnestoltes a la ciutat des de bon matí. El centre de Berga va omplir-se amb els alumnes de tercer i quart de primària de totes les escoles de Berga. Els nens dels centres de primària de Santa Eulàlia, Sant Joan, Vedruna, Xarxa i la Valldan van participar en la trobada disfressats amb la indumentària que han elaborat durant les darreres setmanes als seus respectius centres.



Després de l'esmorzar, els infants van continuar sent els protagonistes amb l'espectacle musical de Carles Cuberas. En els darrers anys, aquesta activitat s'havia celebrat el divendres, i enguany s'ha avançat a dijous per no afectar les celebracions que bona part de les escoles faran avui.



El programa d'actes va continuar al vespre, en aquest cas a la plaça del Forn, amb la recuperació d'una de les propostes que feia uns anys que s'havia deixat de celebrar: el berenar de dijous llarder. El consistori ha volgut tornar a organitzar aquest àpat popular, que va estar protagonitzat pel fred. Segurament, les baixes temperatures van fer que l'afluència fos menor de l'esperada, però els presents van poder entrar en calor degustant un entrepà de tastet que van preparar els membres de l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat. La vetllada va estar amenitzada per La Berguedana de Folklore Total.



La festa es manté aquest divendres a la tarda, amb el ball de Carnaval al Casal Cívic, amb Fermí Riu, i amb la classe magistral de zumba a càrrec d'AlterSport Gim al pavelló vell. Demà, dissabte, se celebrarà un dels actes centrals: la rua de disfresses.