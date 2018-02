Cercs adequa el pavelló per poder fer actes que acullin fins a 2.000 persones

Les reformes realitzades en matèria de seguretat al pavelló de Sant Jordi de Cercs han convertit el poliesportiu en l´únic del Berguedà amb una capacitat de 2.000 persones a la pista. Les mesures de seguretat necessàries per poder acollir activitats amb una alta afluència de persones van estrenar-se el gener, amb el concert de Txarango, promogut per la comissió de festes del Roseret. L´objectiu, ara, del consistori és que l´equipament es converteixi en un referent per a l´organització d´activitats multitudinàries, ja sigui a través de les entitats del municipi i de pobles veïns, o de particulars i promotors d´arreu.

D´aquesta manera ho ha explicat a Berguedà Setmanal el regidor Xavier Serra, que ha recordat que aquesta actuació al pavelló respon a la necessitat de posar a punt aquest equipament per a la celebració del concert de fa unes setmanes garantint les mesures de seguretat obligatòries per a aquest tipus d´esdeveniments. «Si no haguéssim tirat endavant aquestes obres, la capacitat estava limitada a 400 persones, en canvi, amb les actuacions que hem realitzat i amb la redacció d´un Pla d´Autoprotecció per al dia del concert, teníem permís per acollir 2.000 persones», ha explicat Serra. A partir d´ara, aquest equipament pot acollir esdeveniments per a un màxim de 2.000 persones sempre que es prenguin les mesures corresponents per als esdeveniments amb una alta afluència de participants.

Serra ha detallat en què ha consistit el projecte d´actuacions que es va realitzar a final de l´any passat per poder complir la normativa vigent pel que fa a equipaments que acullen esdeveniments multitudinaris. Segons el regidor, a grans trets, s´han obert cinc sortides d´emergència noves amb portes antipànic, s´han instal·lat tres nous extintors, s´ha fet arribar l´aigua obrint dues boques de connexió per a mànegues, s´ha instal·lat un detector de fums, s´han obert tres sortides d´evacuació de fums a la teulada en cas d´incendi, i també s´han fet les instal·lacions corresponents al quadre de comandaments i al sistema d´alarmes sonores i lluminoses, entre altres petites actuacions.

Aquestes obres han tingut un cost de 55.000 euros, dels quals s´espera que gairebé la totalitat estiguin subvencionats per la Diputació de Barcelona. «Ens hem acollit a una línia d´ajudes que encara estan en procés de tramitació, però tenim assegurat recuperar una bona part de la inversió», ha afirmat Serra.

Ara espera que l´equipament sigui un espai que s´utilitzi per a la realització de concerts i activitats. «Per exemple per la festa major, per Cap d´Any o per altres esdeveniments culturals o esportius», ha destacat.

Concert multitudinari

El 13 de gener, el pavelló de Sant Jordi es va omplir a vessar de veïns de tota la comarca i també d´arreu del territori per assistir al concert de Txarango, un dels grups de moda del moment. Van actuar-hi també el grup Apardalats, Kiwi i la Tropical Band i els PD Nanfu & Salasxic. L´organització ha valorat molt positivament l´esdeveniment i ha agraït a tots els que van fer-lo possible la seva dedicació.