La Diputació dóna mig milió d'euros per als ajuntaments afectats per la nevada

La Diputació de Barcelona concedirà 500.000 euros a més d'una desena d'ajuntaments de l'alt Berguedà perquè puguin pagar la despesa que els acabi comportant la contractació de maquinària per treure la neu dels nuclis urbans i dels camins.



Ahir, el diputat d'Infraestructures viàries i mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, es va reunir amb batlles berguedans a Vallcebre per explicar-los-ho. Els diners serviran per pagar les factures que els consistoris han hagut d'assumir per la contractació de maquinària per retirar la neu i també per fer la neteja d'un miler de camins afectats. Fàbregas va explicar que a l'alt Berguedà hi ha pobles molt petits on s'estima que hi podria haver unes 380 cases de pagès de difícil accés en les quals viu gent de manera permanent. Al voltant de 13 municipis es veuran beneficiats per aquests ajuts extraordinaris.



Els alcaldes de l'alt Berguedà que ahir es van reunir amb els tècnics de la Diputació al municipi de Vallcebre es van mostrar satisfets amb els ajuts. Amb tot, alguns van reclamar no només ajuts econòmics sinó maquinària pesada de manera permanent al poble. Així ho va explicar l'alcalde de Vallcebre, Lluís Cadena, que va comentar que amb aquests gruixos de neu tan importants els camions que té el poble per treure la neu «no es poden ni moure». Ara mateix, va dir Cadena, les màquines llevaneu han de venir de fora, de manera que «tot és molt lent i no sempre hi ha màquines a disposició». Per la seva banda, l'alcalde de Gisclareny, Joan Tor, va dir que la gran nevada els ha «desbordat» i va exposar que amb els mitjans que té el municipi no podien fer front a la neteja dels carrers i camins. Per això, el consistori va decidir llogar una turbina per poder anar traient la neu. Ara, la Diputació de Barcelona es farà càrrec també de les despeses que han hagut d'assumir.