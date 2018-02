Gironella asfalta carrers i reordena aparcaments per millorar la mobilitat

L´Ajuntament de Gironella asfalta 6.100m2, pinta i incorpora reductors de velocitat en diverses vies de Gironella. Les actuacions formen part del pla anual d´actuacions per adequar la pavimentació de diversos espais i carrers del municipi que estan totalment urbanitzats, però que la seva calçada es troba en un estat deficient. A més, també es preveu millorar espais de la via publica per donar més seguretat tant al trànsit de vehicles com de vianants, i condicionar noves zones d´aparcament per millorar la mobilitat i circulació de vehicles.

En concret, s´asfalta la carretera de Bassacs, des de Sant Antoni fins a l´inici de l´Avinguda Catalunya, la baixada del polígon industrial Cal Guinyola, la plaça de la Barceloneta, un tram del carrer Barcelona, l´esplanada de la font del Tirai. A més, s´ordenen els aparcamenrs al carrer Verdaguer, el carrer Estudis Bassacs, el carrer de Barcelona i el carrer Miquel Martí i Pol.

Aquestes actuacions donen continuïtat les obres de millora de la via pública que el consistori va dur a terme al maig del 2017 i responen a les millores recollides a l´estudi de mobilitat de Gironella elaborat per la Diputació de Barcelona. Les obres tenen un cost de 144.844,61€ que són assumits íntegrament amb recursos municipals.

Per la primera tinent d´Alcalde i la regidora d´Entorn Urbà, Obres i Serveis i Barris i Colònies, Sílvia Corbera, aquestes actuacions presenten una millora substancial per a tots els veïns i permeten una reorganització de les vies amb benefici del vianants i també dels conductors.



Reordenació de la mobilitat

Aquestes actuacions permeten millorar la seguretat i la mobilitat a Gironella, així com reorganitzar la circulació en alguns trams. Un cop acabades les obres, el carrer Verdaguer serà unidireccional, sentit nord, i disposarà de places d´aparcament en bateria. El mateix passarà a Cal Bassacs al carrer Estudis Bassacs, Barcelona i Miquel Martí i Pol, seran unidireccionals amb aparcaments en bateria. També es farà un repàs i s´ampliarà la zona d´aparcaments senyalitzats a l´entorn del nucli històric.



Font del Tirat

L´esplanada de la Font del Tirat, coneguda com l´esplanada del Ja S´hi Val, es reforma completament. La nova zona d´aparcament estarà pavimentada i inclourà més de 20 aparcaments en bateria per a cotxes. A més, es construeix una vorera i una zona enjardinada que separarà la zona d´aparcaments de la zona peatonal.



Reductors de velocitat

Per altre banda, s´incorporaran dos reductors de velocitat, un pas elevat de vianants a la carretera de Vic per a poder regular la velocitat d´aquesta via, i un element reductor de velocitat tipus "esquena d´ase" al barri de la Font dels Torracs.