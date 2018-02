Berga amplia la dotació del concurs de cartells de Patum per incentivar la participació

L'Ajuntament de Berga ha augmentat la dotació econòmica dels premis del concurs de cartells de la Patum d'enguany. L'increment prové d'una partida pressupostària de tipus participatiu que es gestiona directament des del Patronat de la Patum per decidir a quines accions relacionades amb la festa cal destinar més diners. Els membres del patronat han decidit augmentar l'import destinat als guanyadors del certamen amb l'objectiu de fer créixer la participació, segons ha explicat la regidora de Patum, Mònica Garcia.

L'increment de la dotació és en total de 700 euros, que s'han repartit entre el primer premi i l'accèssit. Concretament, el primer premi ha passat de 500 euros a 1.000, mentre que l'accèssit ha crescut de 100 a 300 euros.

La participació al certamen no ha parat de disminuir des del 2009. Tot i que darrerament la xifra s'ha estancat a la ratlla dels quaranta treballs, es tracta d'una quantitat molt inferior a la que s'havia assolit, per exemple, el 2009, amb més d'un centenar de treballs presentats. Només un any abans, el 2008, s'hi havien presentat 67 treballs. Des del 2009, la xifra ha anat a la baixa: el 2010 se'n van presentar 94; el 2013, 77; el 2014, 56; el 2015, 40; el 2016, 38 i l'any passat 39.

La regidora Garcia ja va explicar l'any passat que, després de diverses reunions entre dissenyadors, impressors i participants al certamen en algunes edicions, s'havia determinat que una de les principals causes d'aquesta poca participació és la baixa dotació econòmica per al guanyador del premi, així com també el cost que tenia la impressió dels cartells per presentar-los al concurs. L'any passat ja es va optar per aplicar algunes mesures perquè aquesta despesa que tenen els autors dels dissenys sigui inferior. «Vam reunir-nos amb experts i vam veure que les mides que es demanen per al cartell suposen haver d'utilitzar unes impressores específiques», va dir. «És per això que hem decidit rebaixar lleugerament les dimensions dels cartells perquè el fet d'imprimir-lo no sigui un problema ni suposi una gran despesa per als que s'hi presenten»,va afegir. Enguany, s'ha apostat per incrementar la dotació, per intentar revifar el certamen.

Els interessats poden presentar els treballs fins al proper 16 de març a les 2 del migdia. Les bases i tots els detalls de la convocatòria es poden consultar al web www.ajberga.cat.