Borredà passa cinc dies sense cobertura mòbil de Movistar

Els usuaris de la companyia Movistar dels municipis de Borredà i una part de Sant Jaume de Frontanyà, Alpens i Les Llosses han estat cinc dies sense cobertura de mòbil, segons van fer saber usuaris afectats a aquest diari.

Des de diumenge a la nit, coincidint amb l'inici del temporal de neu que ha afectat la comarca, i fins ahir, divendres al matí, els clients de la companyia no van disposar del servei de telefonia mòbil. No és una situació nova i aquesta problemàtica es repeteix sistemàticament quan hi ha algun problema al repetidor de Puigdon, el generador del qual funciona amb combustible. Tot i que s'han efectuat algunes millores per part de la companyia, l'alcalde Joan Roma diu que contiunarà reclamant una solució definitiva.