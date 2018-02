Gironella asfalta carrers i reordena aparcaments per millorar la mobilitat

L'Ajuntament de Gironella ha iniciat les obres d'asfaltar i pintar més de 6.000 metres quadrats de diverses vies de Gironella. Els treballs formen part del pla anual d'actuacions per adequar la pavimentació de carrers del municipi que ja estan urbanitzats, però la calçada dels quals es troba en un estat deficient.

L'actuació també millorarà espais de la via pública i els dotarà de més seguretat pel que fa tant al trànsit de vehicles com de vianants, i es condicionaran noves zones d'aparcament per millorar la mobilitat de vehicles.

En concret, s'asfalta la carretera de Bassacs, des de Sant Antoni fins a l'inici de l'avinguda Catalu-nya, la baixada del polígon industrial Cal Guinyola, la plaça de la Barceloneta, un tram del carrer Barcelona, l'esplanada de la font del Tirai. A més, s'ordenen els aparcaments al carrer Verdaguer, el carrer Estudis Bassacs, el carrer de Barcelona i el carrer Miquel Martí i Pol.

Les actuacions donen continuïtat a les obres del maig del 2017 i responen a les millores recollides a l'estudi de mobilitat de Gironella elaborat per la Diputació de Barcelona. Les obres tenen un cost de 144.844,61euros que són assumits íntegrament amb recursos municipals.