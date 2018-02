Un projecte europeu acosta la ciència més propera als joves

Incentivar vocacions científiques entre els joves a partir de la descoberta de la ciència i la tècnica més quotidiana fora de les aules. Aquest és el plantejament del projecte d'Erasmus + Open Science Schooling que arriba a Catalunya per iniciativa de l'Exploratori de Recursos de la Natura i la Universitat Politècnica de Catalunya i que té la participació dels alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella i de joves de centres de secundària i universitats de set països més.

Des d'aquest curs fins al 2020, els joves que formen part del projecte treballaran per conèixer «els aspectes relacionats amb la ciència i la tècnica que tenen a tocar de casa, en el seu àmbit més proper, amb l'objectiu de ser conscients que estan envoltats de ciència». D'aquesta manera ho ha explicat Dolors Grau, directora de l'Exploratori de Recursos de la Natura-UPC, que ha impulsat la iniciativa a Catalunya. Al programa també hi participen estudiants de Finlàndia, Portugal, Grècia, Israel, Polònia, Lituània i Romania.

Després d'haver conegut el projecte, la quarantena d'alumnes de tercer d'ESO de l'institut de Gironella han començat a sortir de les quatre parets del centre per conèixer quin paper hi juga la ciència i la tècnica en l'àmbit local. «A les empreses del territori, a les associacions i teixit local, a les infraestructures... en definitiva, en el seu dia a dia», ha dit Grau. A partir del maig, s'iniciarà el cos central del programa, en què cada centre treballarà l'eix temàtic que vertebrarà l'estudi per poder-ne extreure conclusions. «Principalment es tracta que els joves s'adonin que estan envoltats de ciència i despertar el seu interès», explica, a banda de «ser un projecte enriquidor pel fet d'estar en contacte amb estudiants d'arreu del món amb els quals intercanvien els resultats i processos de treball».

El projecte s'allargarà fins a principi del 2020, i fins llavors es portaran a terme quatre trobades d'una part dels estudiants i docents que hi participen. Al maig, els joves es trobaran a Catalunya, amb activitats a Gironella i a Manresa.

El Berguedà ja està implicat en un altre projecte Erasmus +, en aquest cas, únicament un grup de noies de l'institut Guillem de Berguedà i joves estudiants d'arreu del món. El programa ScienceGirls pretén detectar per què les noies decideixen abandonar el camí de la ciència abans que els nois i intentar revertir la situació.