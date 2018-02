El referèndum i el 155 esdevenen protagonistes a la rua de Berga

El Carnaval de Berga va demostrar que els fetus que s'estan gestant, i que van ser engendrats arran de la proclamació de la República Catalana, tenen molt a dir. Una de les carrosses participants a la rua era, precisament, la dels Fills de la República, en què els fetus representaven un espectacle musical, amb cançons que feien referències satíriques a l'actualitat política, i van adoptar el crit de «els carrers seran sempre nostres» pel de «naixerem el dia de Corpus». Tot i que cada any hi ha alguna carrossa que ironitza sobre l'actualitat, aquest es van poder veure més grups participants que feien referències a la situació política del país.



Els Fills de la República van posar la banda sonora més original a la rua d'ahir a la tarda, però també es va poder veure un grup de presos i una carrossa que representava el Congrés dels Diputats de Madrid i que era seguida per un grup de cigonyes, que a la vegada eren perseguides per unes cigonyes amb porres. Fins i tot van fer acte de presència al Carnaval de Berga antics republicans de les milícies de la guerra civil.



Els efectes de l'article 155 també va ser un altre motiu de sàtira a la rua. Les pintures del monestir de Sixena van ser rebatejades ahir per les de Sant Quirze de Sixena (en referència a l'església romànica de Sant Quirze de Pedret de Cercs) i un grup vestit de sants, amb els marcs de les obres pictòriques, representaven els quadres de la polèmica, que van ser retornats del museu de Lleida al municipi d'origen després que el govern central agafés les regnes de la Generalitat un cop destituït l'executiu català.



El jurat que avaluava les carrosses en destacava la qualitat, i indicava que a cada edició hi ha una rivalitat sana entre els grups participants per fer-ne la millor. També destacaven que hi havia més grups intergeneracionals i en moltes carrosses s'hi veien adults, joves i nens. Aquest any hi han participat 27 carrosses.



El fred va ser l'altre protagonista incòmode de la desfilada i molts dels participants es queixaven de les baixes temperatures.



Ahir al darrer tram de l'itinerari –que habitualment era més deslluït– hi havia més públic que altres anys perquè era el punt on es va ubicar el jurat i, per tant, els grups van exhibir els seus balls a la ronda Moreta.