Berga crearà una comissió dels 80 anys de l'entrada de les tropes franquistes

L'Ajuntament de Berga impulsarà la creació d'una comissió per treballar en un programa d'activitats «destacat» per a la commemoració del 80è aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, que serà el 2019. Un grup on «volem incloure les entitats i persones a títol individual que han treballat en els darrers anys en afers que repercuteixen en la dignificació de persones que no han tingut mai veu i a qui no s'ha reconegut la tasca que van desenvolupar pel bé col·lectiu durant la guerra civil, l'ocupació franquista i la transició», ha explicat l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós.

Paral·lelament, però, aquest febrer i per tercer any consecutiu, el consistori aprofita de nou la commemoració d'aquesta efemèride, enguany en el seu 79è aniversari, per treballar en la recuperació de la memòria històrica i «la dignitat de persones que van patir aquesta època fosca», ha destacat Venturós. El programa «Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat» de l'Ajuntament de Berga té la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica, el Memorial Democràtic del Berguedà i Òmnium Cultural.

El regidor de Patrimoni Cultural, Ivan Sánchez, va destacar en la presentació dels actes que «tot i que ja s'està treballant en l'organització del 80è aniversari l'any vinent» s'ha presentat «un programa complet» per a aquest febrer que incorpora novetats, com la visita teatralitzada i la projecció de documentals inèdits.



Dos milicians de l'època

Pel que fa a les visites, tot i que es manté el recorregut pels escenaris de la capital berguedana que van tenir protagonisme durant els anys de la guerra civil, s'ha apostat per introduir-hi l'escenificació en una. D'aquesta manera, en la sessió del 24 de febrer, dues persones es posaran en la pell de milicians per explicar com es va viure a Berga durant aquells anys. La visita també es farà amb guia tradicional. Com en les darreres edicions, els assistents a la ruta també podran entrar al refugi antiaeri del Teatre Municipal.

Els organitzadors han afegit a la programació d'enguany la projecció de documentals. En el cas de la sessió del 22 de febrer, es passaran dos films «inèdits», segons Sánchez, que ha aconseguit localitzar el berguedà Hèctor Aranda. Es tracta de L'Espagne vivra (1939, Henri Cartier-Bresson) i Levés avant le jour (1948, Bertrand Dunoyer) del fons Ciné-Archives del Centre national du cinéma.

El programa d'activitats també inclou dues xerrades. La primera, el 17 de febrer, amb Eloi Vila i Carles Costa, autors del programa Trinxeres, que s'ha emès per TV3. «Una proposta que plantegem per l'interès que té conèixer l'experiència dels periodistes que l'han realitzat, i també per atraure l'atenció per la història de persones que possiblement en un altre format no vindrien», va concretar Sánchez. La segona, el 24 de febrer, estarà protagonitzada per Enriqueta Soler i Cèlia Ribera, dues berguedanes que relataran com van viure la guerra civil i el franquisme.

Per a Venturós i Sánchez, en els dos primers anys d'activitats s'ha aconseguit consolidar un públic «fidel que té molt interioritzat el tema i creuen que la recuperació històrica és imprescindible», però també hi ha persones, diuen, «que s'hi han anat interessant quan han descobert la barbàrie que hi ha al darrere i que 80 anys després continuen localitzant-se fosses amb persones sense identificar».

Sánchez va avançar que un dels objectius de l'any vinent és fer una exposició amb materials de l'època cedits pels berguedans. «El primer any en vam fer una primera mostra molt petita i ara fem una crida per recollir més material perquè pensem que les petites històries personals, sumades, formen un tot que ens permet fer un retrat de com es va viure a Berga aquells anys».

