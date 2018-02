Berga explica el procés de creació del nou reglament de participació ciutadana

L'Ajuntament de Berga celebrarà avui la sessió informativa per donar a conèixer les fases, la metodologia de treball i la temporalitat del procés de creació del Reglament de Participació Ciutadana que estava prevista per a la setmana passada i que es va anul·lar per la situació meteorològica.

La reunió, oberta a tots els veïns, tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la sala de sessions de l'ajuntament de Berga. Durant l'acte s'explicarà com i quan podran participar els veïns i veïnes en l'elaboració d'aquest reglament.

Fonts municipals han informat que el consistori està a punt d'iniciar el procés d'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana, que es tracta d'una eina que permetrà establir els òrgans i els processos necessaris per promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit local, tenint en compte les darreres lleis aprovades que aporten novetats sobre les consultes populars, la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions. L'objectiu és implicar la ciutadania en la presa de decisions i, a la vegada, fomentar la transparència i l'accés a la informació.