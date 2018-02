Berga redacta un reglament de participació ciutadana

L'Ajuntament de Berga ha donat el tret de sortida dels treballs per redactar un reglament de participació ciutadana que preveu tenir enllestit a finals d'aquest estiu.

Aquesta "és una eina que permetrà establir els òrgans i els processos necessaris per promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit local tenint en compte les darreres lleis aprovades que aporten novetats sobre les consultes populars, la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institicions". Aquesta tarda l'alcaldessa de Berga i regidora de participació ciutadana Montse Venturós ho ha explicat als representants de les entitats i abans als periodistes juntament amb Marta Planas, tècnica de l'àrea de l'Ajuntament de Berga; Marc Alegre, cap del Servei de Convivència, Diveristat i Participació Ciutadana de la Diputació i Manel Gil, sociòleg especialitzat en processos participatius de l'empresa Edas- Espai d'Anàlisi Social que duu a terme el treball de camp.

Aquest reglament vol impulsar la participació ciutadana la col.laboració de la ciutadania en la definició i aplicació "de les polítiques més rellevants segons les necessitats, les problemàtiques i les preferències expressades" pels veïns. Per una altra banda també "es vol fomentar la transparència i l'accés a la informació pública sobre la gestió i l'acció del govern municipal".

L'elaboració del reglament de participació l'impulsen l'àrea de Participació Popular de l'Ajuntament de Berga amb el suport i l'assesorament tècnic del Servei de Convivència, Diversitat i Participació de la Diputació de Barcelona