La Festa de l'Arròs de Bagà llueix, tot i els problemes provocats per la neu al poble

La neu acumulada als carrers de Bagà feia posar en dubte la celebració de la Festa de l'Arròs, però aquesta tradició és una cita ineludible al poble i l'Ajuntament va fer mans i mànigues perquè finalment tothom tingués la seva ració d'arròs. Tots els actes es van poder desenvolupar sense problemes i aquest municipi de l'alt Berguedà va tornar a lluir.

A les set del matí, els tres cuiners i els col·laboradors van arribar a la plaça Porxada per col·locar l'enorme paella i poder servir, més de sis hores després, l'arròs a tots els assistents. Si van poder portar tots els ingredients i els estris per cuinar va ser gràcies a la ingent tasca per retirar la neu, que va acabar dissabte al migdia. La nevada de la setmana passada va deixar un gruix de 50 centímetres a la plaça i era difícil passejar-hi. Fins i tot a l'alcalde de Bagà, Nicolás Viso, li havien preguntat dies abans si s'hauria d'anul·lar la celebració, però la seva resposta va ser clara: «La Festa de l'Arròs no se suspèn».

Per fer-ho possible, l'Ajuntament no en va tenir prou amb la seva màquina llevaneu i va haver de llogar quatre retroexcavadores a dues empreses del municipi per poder treure la neu que s'havia acumulat a l'espai on tenen lloc els actes de la festa i a les places Raval i Catalunya, on hi havia la fira de productes artesanals. També es va treure neu dels carrers principals que donen accés a les places. Les persones que s'hi passejaven ahir van poder veure la sal que havien tirat als carrers per evitar que el terra es glacés. «Hem fet tota aquesta feina per a la mobilitat dels veïns i per poder fer la festa», explicava Viso.



La mestria dels cuiners

Mentre l'Esbart Cadí de Bagà actuava a la plaça Porxada al migdia, els centenars de persones que s'hi havien concentrat començaven a olorar la flaire de l'arròs que estaven cuinant. Manel Nieto, de 82 anys, era el cuiner més veterà. Amb més de sis dècades preparant l'arròs de la festa baganesa, assegurava que tenia l'èxit assegurat perquè «amb tanta experiència se sap perfectament quan està al punt i com agrada a la gent».

Els altres dos cuiners, Lluís Esparbé i Modesto Crillén, també són bregats i amb dècades a l'esquena cuinant l'arròs. «Si ho preparéssim tot avui [ahir per al lector] no tindríem temps de cuinar-ho. Dissabte al matí vam treballar més de dotze hores per netejar els musclos i tenir tots els ingredients a punt. I ho podem fer perquè tenim l'ajut de col·laboradors que cada anys ens ajuden», explicava Nieto mentre es coïa l'arròs. Hi havia racions per a 2.500 persones. Es van cuinar 250 quilos d'arròs, més tots els ingredients que l'acompanyaven. Un cop mossèn Miquel Farràs va haver beneït el menjar, van començar les cues dels assistents per aconseguir una ració.

Tot i que mai falta públic a la Festa de l'Arròs de Bagà, ahir hi havia menys gent que en les edicions amb més afluència. L'alcalde ho atribuïa a les baixes temperatures, i a la coincidència amb el Carnestoltes. «Aquests dies fa molt fred i això ha restat participació. A part, a moltíssimes poblacions aquest cap de setmana s'ha celebrat el Carnaval i segur que moltes persones d'altres municipis, que han acabat tard la festa la matinada passada, tampoc no hi han assistit», explicava.

Bagà fa 700 anys que celebra la festa, que també s'anomena l'Arròs dels Pobres, perquè antigament els cònsols (regidors) passaven per les cases recaptant donatius en diners o espècies per oferir un àpat als més necessitats.