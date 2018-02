L'Ajuntament de Berga redacta un reglament de participació ciutadana

L'Ajuntament de Berga ha donat el tret de sortida dels treballs per redactar un reglament de participació ciutadana que preveu tenir enllestit a final d'aquest estiu. Ahir es va donar a conèixer als càr-recs electes, treballadors municipals i representants de les entitats.

El reglament «és una eina que permetrà establir els òrgans i els processos necessaris per promoure la participació de la ciutadania en l'àmbit local tenint en compte les darreres lleis aprovades que aporten novetats sobre les consultes populars, la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern de les institucions». L'alcaldessa i regidora de Participació Popular de l'Ajuntament de Berga, Montse Venturós, va recordar que «un dels objectius de l'equip de govern de la CUP era implementar la participació popular en totes les qüestions que ens fossin possibles i, per això, es va crear i estructurar l'àrea de Participació Popular fa un any». Tot i que el consistori disposa des del 2012 «d'un protocol de participació inclòs en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), enteníem que calia treballar-ho i anar molt més enllà en aquest àmbit».

Per la seva banda, el cap del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació, Marc Alegre, va destacar la tasca que estan portant a terme una vintena d'ens locals per tal de crear o actualitzar els seus reglaments. En aquest sentit, Alegre va explicar que «el nou context digital va fer que la Diputació de Barcelona realitzés un estudi amb experts per copsar les necessitats dels ajuntaments i elaborar un reglament tipus de participació ciutadana que servís de base pels municipis interessats en implantar-ho».

La tècnica de Participació Popular de l'Ajuntament de Berga, Marta Planas, va repassar les accions que s'han portat a terme des de l'àrea durant l'últim any. Entre aquestes destaca el foment de la participació ciutadana en l'elaboració de reglaments i normes a través de la consulta pública prèvia, l'inici de les sessions informatives adreçades al teixit associatiu sobre el registre municipal d'entitats i la relació amb l'administració digital, la millora dels indicadors de transparència i la gestió de la secretaria del patronat de La Patum.

El nou reglament recollirà els elements principals de participació que determina la normativa vigent. Entre d'altres, en el document s'inclourà informació sobre el funcionament de l'administració municipal, es determinarà quins són els drets de la ciutadania en termes de participació o s'establirà els canals de comunicació existents per fomentar la relació entre l'administració.