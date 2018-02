Una travessa permet recórrer el Camí dels Bons Homes en bicicleta de muntanya

El Berguedà serà l'escenari d'una de les etapes de la primera prova esportiva que recorrerà el Camí dels Bons Homes. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'empresa Besttrail han impulsat la Pyrenees Bike Race-Camí dels Bons Homes que permetrà als assistents recórrer aquest itinerari turístic en bicicleta de muntanya. La prova tindrà lloc els propers 12, 13 i 14 d'octubre i transcorrerà en tres etapes, sortint des de Berga i fins arribar a Foix, resseguint aquest GR-107 que creua els Pirineus fins a França, amb un recorregut de 240 quilòmetres i prop de 9.500 metres de desnivell acumulat.

El president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, David Font, juntament amb Borja Segura, tècnic de turisme de l'ens comarcal, han explicat els detalls d'aquesta nova proposta, que tal i com han explicat, neix amb la voluntat de treure més rendiment al potencial turístic que té el Camí dels Bons Homes. "Aquest camí es pot fer a peu, en bicicleta o en cavall, i ara, amb aquesta cursa, volem promoure encara més aquest atractiu turístic del Berguedà amb una proposta esportiva, i a la vegada, poden gaudir de la natura i dels entorns", ha dit Font.

Tal i com ha avançat Segura, es tracta d'una prova "i no d'una cursa", ja que no hi ha premis pels que arribin primers. "L'objectiu és promoure aquest camí, donar-lo a conèixer i fer que més persones vinguin a recórrer-lo", ha especificat. En aquest sentit, ha avançat que aquesta és una de les primeres accions del pla d'actuacions previst pels propers tres anys, amb una voluntat clara: promocionar el Camí dels Bons Homes i fer-lo més visitat. Segura també ha detallat que s'ha pensat en una prova "adaptada al territori" i amb unes xifres de participació "equilibrades". És per això que la inscripció es tancarà als 100 participants. "La nostra intenció és provar aquesta iniciativa i que tingui continuïtat en properes edicions", ha afegit.

Aquesta travessa en BTT té un format de prova tipus "open raid" de bicicleta de muntanya i s'hi pot participar de manera individual o per equips de 2, 3 o 4 corredors. Tal i com han explicat, tots els equips aniran equipats amb un dispositiu de geolocalització que la organització els hi facilitarà i que hauran de tenir activat durant tot el trajecte. Aquests geolocalitzadors permetran el seguiment en temps real per a familiars i amics

L'empresa escollida per a l'organització de la travessa és Besttrail, segons Segura, "perquè compleixen amb uns requisits en l'àmbit de la sostenibilitat que hem trobat interessants". Més enllà de la utilització del sistema de geolocalitzadors, "per evitar marcar el recorregut sobre el terreny", els organitzadors aposten per d'altres mesures com la rotulació dels envasos de les barretes energètiques amb el dorsal del corredors per detectar possibles accions incíviques, i a més a més, en els avituallaments es disposarà de garrafes per reomplir les ampolles dels bikers i també hi haurà un seguiment de tot el recorregut per part dels membres de la organització per tal de minimitzar al màxim l´impacte dels corredors en l´entorn natural.

Tots els inscrits que participaran de l'aventura, diàriament realitzaran un sopar de germanor on es realitzarà el lliurament de premis del dia, el briefing de la següent etapa i es veuran les fotografies i el vídeo de l'etapa. "Aquests espais de trobada pretenen generar un espai de trobada i germanor entre els participants", ha dit Segura.

La Pyrenees Bike Race-Camí dels Bons Homes ofereix tres tipus d'inscripció: la bàsica, sense allotjament; la plus, amb 3 nits d'allotjament (dies 11, 12 i 13) en habitacions múltiples + 3 mitges pensions; i l'opció d'allotjament a mida en els millors hotels de la zona gestionada per l'agència oficial Pedratour. Tota la informació es pot consultar al web de la prova.

Les inscripcions augmentaran de preu a mesura que s´acosti la realització de la travessa:

Fins el 31/3/2018: 175,00€ (per biker)

?Del dia 1/4/2018 fins el 30/6/2018: 200,00€ (per biker)

Del dia 1/7/2018 fins el 30/09/2018: 225,00€ (per biker)