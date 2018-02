Berga obre el període per demanar l'ocupació de la via pública per Sant Jordi

L´Ajuntament de Berga ha obert el termini per sol·licitar el permís l´ocupació de la via pública durant la celebració de la festa de Sant Jordi de 2018. Les persones o entitats interessades en poder disposar d´un espai destinat a la venda de roses o llibres durant la diada podran tramitar les peticions fins al 29 de març.

Per fer-ho serà imprescindible presentar una instància específica anomenada ´Llicència d´ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs) (TR020) disponible a l´apartat ´Tràmits i gestions´ del web municipal.

En el document de sol·licitud serà necessari concretar el tipus de parada que es vol instal·lar al carrer segons si es destina a la venda de roses, de llibres o de tots dos productes. A més, també s´haurà d´especificar la ubicació on es vol col·locar la parada preferiblement, els metres i l´horari d´ocupació de l´espai. Tanmateix, caldrà adjuntar la carta d´autoliquidació tributària, és a dir, el document que acredita que s´ha abonat la taxa corresponent per poder portar a terme l´activitat. Per altra banda, també es demanarà la identitat i les dades de contacte del sol·licitant, tal i com es realitza habitualment en el moment de formular qualsevol altre tipus d´instància.

Cal recordar que en compliment de la Llei 39/2015 d´1 d´octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques i les entitats sense ànim de lucre han de realitzar la sol·licitud telemàticament, mentre que les persones físiques poder tramitar-ho online o de forma presencial a través de l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC) situada a la planta baixa de l´Ajuntament de Berga. L´horari d´atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia, i el dilluns a la tarda, de 5 a 2/4 de 8 del vespre.