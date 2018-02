Borredà demana al Consell que reclami un bon servei de telefonia mòbil

Joan Roma, alcalde de Borredà, va demanar al consell d'alcaldes, celebrat ahir, que el Consell Comarcal del Berguedà traslladi a la Generalitat «el mal funcionament del servei de telefonia mòbil» al seu municipi i uns altres d'adjacents del Ripollès per un vell problema amb un repetidor que dóna cobertura a aquesta zona. El batlle va demanar al president comarcal David Font que es traslladi aquesta queixa a la Generalitat com faran els municipis afectats del Ripollès, per tal que el Govern català faci que «les operadores donin el servei que els pertoca». Joan Roma va recordar que fa 12 anys que batallen amb aquesta problemàtica. «Quan funciona, funciona bé, però té constants interrupcions.»