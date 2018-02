El Consell crea una línia d'ajudes de caixa per als ajuntaments berguedans

El Consell Comarcal del Berguedà crearà una línia d'ajudes de caixa per als ajuntaments berguedans per un import d'1 milió d'euros aquest 2018. Així es va dir als batlles de la comarca en el consell d'alcaldes celebrat al local municipal polivalent de Sant Maurici (la Quar), ahir.

«Nosaltres preveiem que en el pressupost del Consell Comarcal hi hagi 1 milió d'euros perquè els ajuntaments puguin demanar aquestes ajudes de tresoreria», va explicar a Regió7 David Font. El president comarcal va dir que aquests diners són perquè els ajuntaments «puguin fer front a necessitats puntuals que puguin tenir o per tirar endavant determinades inversions». Hi haurà un any per tornar-los, va informar David Font. Els diners seran per finançar operacions puntuals de tresoreria que els consistori puguin retornar quan rebin el pagament de les subvencions que tinguin demanades o bé disposin «dels propis ingressos del dia a dia de l'Ajuntament».

Acabat el consell d'alcaldes i en declaracions a aquest diari, el president del Consell Comarcal del Berguedà va assegurar que «tenim capacitat de poder destinar els saldos bancaris a fer aquestes operacions». David Font va recordar que actualment ja existeixen les ajudes de caixa que atorga la Diputació de Barcelona als ajuntaments que ho necessiten. El govern del Consell Comarcal del Berguedà «el que volem també és fer un format de concessió de les ajudes amb rapidesa i fluïdesa», va indicar Font.

El Consell Comarcal aprovarà les bases que regiran aquestes ajudes de caixa previsiblement a final d'aquest mes, quan aprovi el seu pressupost. David Font va especificar que caldrà determinar quins municipis s'hi podran acollir i «si es prioritzarà que les ajudes siguin per realitzar inversions o per al dia a dia del manteniment municipal». En el cas que es detecti que hi ha «una sobredemanda, haurem de valorar si ampliem aquesta partida», va assegurar el president del Consell del Berguedà. «Vam creure que una partida d'1 milió d'euros la podríem destinar sense patir a hores d'ara», va indicar Font.



Bona salut econòmica

Per crear aquesta nova línia d'ajudes, el Consell Comarcal del Berguedà ha pres com a model una iniciativa engegada al seu dia pel Consell del Ripollès, va informar Font. «Vam veure que ells ho feien, vam informar-nos de com ho feien. Hem fet tots els informes legals per realitzar-ho. Ara estem fent tràmits amb el departament d'Economia i Finances de la Generalitat perquè ens doni el vistiplau, ens ho han d'autoritzar. En el moment que ho tinguem tot a punt començarem la nova línia d'ajudes», va assegurar.

La creació d'una línia d'ajudes de caixa per part del Consell Comarcal del Berguedà és possible gràcies a la seva bona salut econòmica. «No tenim endeutament i gaudim d'un equilibri pressupostari sostingut al llarg de molts anys». David Font, que és economista de professió, va indicar que «el que pretenem a hores d'ara també és donar una certa circulació als diners de què disposa el Consell, que té romanents de tresoreria positius acumulats d'anys». Es tracta d'un paquet d'aproximadament 6 milions d'euros que el Consell es reserva per disposar-ne quan faci falta, per quan calgui un nou abocador, «però mentrestant això no sigui necessari, volem fer funcionar els diners», va dir el dirigent.