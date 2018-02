L'ACA posa a concurs la modificació del projecte de la depuradora d'Avià

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a informació pública l'actualització del projecte de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals d'Avià. Fonts de l'ACA han explicat que durant els propers 30 dies es podrà consultar i analitzar el projecte a la seu de l'Agència a Barcelona, a l'ajuntament d'Avià i també telemàticament. L'anunci es va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Fonts de l'ACA han explicat que en el nou projecte «es recullen les modificacions de traçat d'alguns col·lectors per adaptar-los a la realitat actual i per donar compliment als requeriments de les infraestructures existents, i viabilitzar així la seva construcció».

Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, l'esperada estació depuradora d'aigües residuals d'Avià entrarà en servei més tard del que s'havia dit el 3 d'octubre del 2016, quan es van reprendre les obres aturades des del 2010. Llavors es va anunciar que en un any els treballs estarien acabats i la infraestructura es posaria en marxa. No ha estat així perquè s'ha hagut de canviar el trajecte pel traçat d'un col·lector de la zona de l'antiga farinera. Mentre Avià no té depuradora, les seves aigües brutes continuen anant a parar a la riera de Coforb, una claveguera a cel obert.

Fonts de l'ACA han informat que la construcció d'una depuradora i una xarxa de col·lectors en alta de més de 7.000 metres de longitud es troba en «un molt avançat estat d'execució». Quan aquesta infraestructura estigui acabada i entri en servei garantirà el sanejament del nucli urbà d'Avià i de l'antiga colònia agrícola de Graugés, el barri de la Creu i Molí del Castell.

Fonts de l'ACA han indicat que quan el projecte modificat estigui aprovat «es podran finalitzar els treballs», que estan pressupostats en prop d'1,5 milions d'euros i que «permetran tractar de manera adequada les aigües residuals del municipi i contribuir a la millora mediambiental del torrent de la Font Calda, la rasa de Sobrestrada i la riera de Coforb».

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, confia que la depuradora pugui entrar en servei aquest mes de juny.

Fonts de l'ACA han explicat que «avui en dia, les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana».