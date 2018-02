Els alcaldes berguedans aïllats per la nevada denuncien que el pla d'emergència ha fallat

«Els plans d´emergència a l´hora de la veritat no serveixen de res amb una nevada tan forta com la que va caure perquè no hi ha els mitjans per afrontar-la». Així ho creu Lluís Campmajó, alcalde de Gósol, que té clar que davant d´un temporal de neu extraordinari, amb gruixos d´1 metre en nuclis urbans de pobles de l´alt Berguedà com el que va caure els dies 4 i 5 de febrer, «només pots fer que buscar-te la vida».

L´Ajuntament de Gósol té un pla d´actuació municipal en cas de nevades que «és paper mullat si no tens els mitjans» per aplicar-lo. «No hi havia màquines enlloc», exposa Campmajó. «Ens vam haver d´espavilar com vam poder», rebla el batlle. Van llogar dues màquines i un camió per treure la neu dels carrers de l´entrada del poble. Ara han de fer el recompte de les tasques per saber quant costarà la factura de la neteja de camins. Gósol, tot i pertànyer al Berguedà, forma part de la província de Lleida.

El batlle lamenta que a hores d´ara no està clar que puguin accedir a les ajudes de mig milió d´euros que ha anunciat la Diputació de Barcelona per ajudar a pagar la neteja de camins als ajuntaments berguedans afectats per la nevada. «Estem una mica preocupats perquè la despesa s´haurà de pagar i nosaltres som un ajuntament petit amb pocs recursos», ha dit, tot i que confia que amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà «es pugui arreglar i ens donin les ajudes també».

Per la seva banda, l´alcalde de Saldes, Moisès Massana, coincideix amb el seu homòleg gosolà. «Els plans d´emergència no cobreixen una contingència excepcional com la que vam tenir». La gran nevada «va superar els operatius de les nevades convencionals». El batlle explica que «els mitjans propis són totalment ineficaços, no pots ni sortir del garatge de l´ajuntament i és impossible actuar». El consistori de Saldes va haver de llogar maquinària, una operació complicada perquè «no n´hi havia prou per a tothom», ja que tots els ajuntaments en reclamaven i «les empreses de la zona tenen les que tenen». Moisès Massana explica que «no vam poder seguir un guió, vam haver d´improvisar» per atendre les trucades que arribaven al 112 de «zones d´acampada i segones residència».

El consistori de Saldes, un municipi amb moltes cases aïllades, va prioritzar «intentar treure la gent de les cases on n´hi havia». A la nevada s´hi va afegir una apagada elèctrica que va obligar a destinar recursos de la neteja de la neu a solucionar l´avaria. L´alcalde destaca els problemes de mobilitat exposant que el mal estat de la B-400, la carretera principal que uneix Guardiola i Gósol, va fer inviable prestar el servei de transport escolar durant tres dies. «Si ja va ser difícil poder garantir circular amb seguretat per aquesta via que és la principal, netejar els camins va ser encara més complicat».

A Saldes encara fins dilluns d´aquesta setmana hi havia cases que estaven aïllades. «No ha estat gens fàcil de gestionar aquesta crisi», admet. I fa autocrítica. «Hem fet errades, segur. Entenc la gent que s´ha queixat perquè es frustrant no poder sortir de casa. Demanem disculpes», ha dit l´alcalde de Saldes, alhora que ha volgut donar les gràcies a les persones que «han tingut paciència i a les que es van oferir per ajudar». A partir d´ara al poble faran un debat per veure què cal millorar i també per crear una agrupació de persones voluntàries que puguin actuar en cas de nevades.

La nevada també ha servit per evidenciar la necessitat d´una coordinació més gran dels equips de llevaneus. El president del Consell del Berguedà, David Font, ha explicat que s´ha parlat amb la Diputació perquè en el futur les seves màquines llevaneu puguin ajudar a netejar camins municipals i no es limitin exclusivament a netejar les seves vies.