Berga ha donat acollida a més de 150 persones refugiades des de finals del 2016

Berga ha esdevingut una ciutat d'acollida. Fins ara, la capital comarcal ha ha acollit més de 150 persones refugiades, 143 fins a 31 de desembre del 2017 quan va fer el primer aniversari de l'estrena de la ciutat com a punt d'acollida de refugiats a través d'un programa gestionat per la Creu Roja.

Dels 143 refugiats atesos, 56 han estat en la primera fase i 43 en una segona fase d'acollida. 91 han estat homes i 52 dones. La majoria de les persones, un 40% procedien de Síria, mentre que el 26% de Veneçuela i el 23% d'Ucraïna. També s'han atès persones de l'Iraq, Geòrgia i el Marroc. La majoria de les persones ateses són molt joves d'entre 18 i 30 anys i la majoria homes sols (38 individus) més 28 famílies i 7 dones soles

Del total de persones ateses, una desena de persone han optat per quedar-se a viure a Berga mentre que la resta han marxat a poblacions com Manresa, Barcelona o Mataró.

La força del voluntariat

Les persones refugiades que s'estan a l'alberg de Berga han comptat amb el suport de voluntaris 44 done i 22 homes que han dedicat un total de 3.107 a fer tasques diverses com, per exemple classes d'idiomes. A més de les persones a títol individual han col.laborat en la integració i acollida de les persones refugiades 33 entitats socials, esportives, culturals i de lleure

Aquestes dades s'han fet públiques aquest divendres en un acte de balanç en el que han participat Montse Pont, presidenta de la Creu Roja del Berguedà, l'alcaldessa de Berga Montse Venturós, el president del Consell del Berguedà David Font, el regidor de l'àrea Social de Berga Iván Sánchez i el conseller comarcal de l'àrea Josep Lara i al coordinadoar del programa Violant Silles.

Els reptes

Entre els reptes més immediats hi ha «aconseguir una millor formació i posterior inserció laboral de tota la gent refugiada que arriba a Berga». Així com també aconseguir-los habitatges.