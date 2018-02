El consistori adjudica el bar de la zona esportiva pendent des del juny passat

El bar de la zona esportiva municipal Toni Sabata -on hi ha els dos pavellons, la piscina coberta i les d'estiu- ja té adjudicatari: els gestors del bar Patum, segons ha informat a aquest diari Iván Sánchez, el regidor d'Esports, que ha fet palesa la seva satisfacció perquè aquest servei tancat des del juny ja es pot reobrir.

Aquest servei estava pendent d'adjudicar-se des del juny passat quan els anteriors gestors es van jubilar. El primer concurs que va fer el consistori berguedà va quedar desert, tal com ja va informar Regió7 al seu moment. Aleshores l'executiu va modificar les bases i hi va posar el material com el mobiliari. La concessió és per un període de 4 anys prorrogables 2 més. El nou concurs el va guanyar una empresa que no va poder acreditar que complia els requisits eixigits legalment. Un cop esgotats els preceptius tràmits administratius el consistori ha procedit a fer l'adjudicació al segon empresari que es va presentar. En total van concursar tres empreses.

Tal com va informar el consistori al seu dia, l'adjudicatari haurà d'assumir el control de les claus d'accés als pavellons poliesportius i a la pista de vòlei platja. També caldrà que es faci càrrec de la neteja dels serveis, del passadís i del vestíbul del pavelló adjunt al bar, entre d'altres. «No obstant això, el consistori ha habilitat la instal·lació del bar amb el mobiliari i els aparells electrodomèstics necessaris per tal que l'adjudicatari pugui prestar el servei de bar de forma immediata». L'import estimat del contracte és de 30.528 euros. Per tant, l'arrendatari haurà d'abonar un total de 513,04 euros mensuals.