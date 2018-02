Ginkgo es mobilitza per recaptar diners per a la investigació del càncer infantil

ARXIU PARTICULAR

Participants a la caminada, l´any passat ARXIU PARTICULAR

Ginkgo, l´Associació de Persones Afectades pel Càncer al Berguedà, es mobilitza des d´aquesta setmana en l´organització d´activitats amb un objectiu clar: recaptar diners per a la investigació del càncer infantil. Després de les propostes de l´any passat, amb una bona resposta solidària dels berguedans, enguany aposten per arribar a nous públics, promoure noves propostes i consolidar les iniciatives que ja funcionen. D´aquesta manera ho ha explicat la presidenta de l´entitat, Aurora Fernández, que ha fet una crida a la col·laboració de particulars, entitats i empreses pel que fa tant a l´assistència de les activitats com en la seva organització.

Una de les propostes que comporta més despeses, ha avançat, és la caminada solidària que portaran a terme el proper 11 de març. L´any passat van desbordar les previsions, amb més de 300 participants, una xifra que esperen superar enguany i arribar als 400 caminadors.

Les activitats ja van començar dijous, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer Infantil, amb tallers a les escoles Sant Joan de Berga i Sant Salvador de Cercs. «Ens hem acostat per primer cop al públic infantil, amb l´objectiu de sensibilitzar-los sobre la malaltia», ha explicat. Dissabte a 2/4 de 8 del vespre, a l´església de Sant Joan, la soprano Montserrat Bella oferirà un concert solidari i el proper 21 de febrer, el pediatre Xavier Giner oferirà una xerrada amb la participació, també, d´una persona que explicarà una experiència personal relacionada amb el càncer infantil.

Tots els beneficis es destinaran a la unitat d´investigació de la malaltia de l´Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona