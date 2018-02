Gironella atorgarà 25.000 euros en subvencions per a les entitats i associacions

L'Ajuntament de Gironella ha obert la convocatòria de subvencions per a activitats que realitzin les associacions i entitats del poble sense ànim de lucre. Es donaran 22.500 euros «per la via de concurrència competitiva», i que se sumen als convenis vigents amb Creu Roja del Berguedà, i l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, així com també el Club Futbol Atlètic Gironella pel manteniment i neteja de les instal·lacions.

L'alcalde de Gironella, David Font, explica en un comunicat que amb aquestes ajudes l'Ajuntament «vol acompanyar les entitats en els seus projectes, sempre que siguin integradors i oberts a la ciutadania en general». Font també remarca la importància del teixit associatiu del municipi: «tenim més de 50 entitats registrades, i totes elles fan activitats, algunes setmanalment i d'altres només puntualment», detalla.

El termini per presentar la documentació acaba el 2 d'abril. Com a novetat, aquest any, les entitats rebran les notificacions de la sol·licitud a través del certificat digital. Les entitats interessades que no en disposin, poden obtenir-lo al Consell del Berguedà.