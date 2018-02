El govern de Berga renovarà la teulada del pavelló perquè no hi hagi goteres

Vint any després de la seva estrena, el pavelló de Berga podria deixar de tenir goteres. Almenys aquest és l'objectiu de l'equip de govern de la CUP, que s'ha proposat eliminar un mal endèmic d'aquest equipament esportiu inaugurat l'any 1998. L'executiu berguedà ha redactat una memòria tècnica valorada que xifra en uns 140.000 euros el cost de fer nova la teulada per intentar posar fi a aquesta problemàtica que el pavelló pateix des de la seva posada en servei, fa vint anys enguany. El govern ha demanat ajudes a la Diputació per tal de poder afrontar aquesta actuació, segons ha detallat a Regió7 Iván Sánchez, regidor d'Esports.

Des de la seva entrada en servei l'any 1998, el pavelló nou de la ciutat ha patit de forma recurrent el problema de les goteres, com saben bé els clubs esportius i entitats que l'usen i que les han patit i les pateixen, i de les quals s'ha fet ressò aquest diari. Tots els esforços esmerçats fins ara per eliminar aquesta problemàtica per part de diferents equips de govern de la ciutat han estat, a desgrat seu, totalment infructuosos.

El regidor d'Esports berguedà ha explicat que la coberta del pavelló té dues vessants. Una d'aquestes, la que cobreix la zona del bar, té pendent, però la més gran, que cobreix la zona de la pista, «té poca inclinació, un grau». Això provoca que quan plou molt «a l'aigua li costa de marxar» i s'escola. La del pavelló esportiu nou és una teulada de planxa metàl·lica que porta un aïllant tèrmic de llana de roca. El regidor Sánchez ha exposat que la planxa de la coberta del recinte esportiu «pateix un important contrast tèrmic: quan fa sol es dilata molt i quan fa fred es contrau». Això provoca que les juntes que hi ha entre les peces metàl·liques es dilatin i «acabin perdent l'estanquitat».

L'actual regidor d'Esports ha exposat que en la darrera dècada el consistori berguedà hi ha anat fent actuacions, valorades en una mitjana d'entre 1.500 i 2.000 euros anuals, «sense comptar-hi les hores de les brigades». Ha estat un esforç encaminat a eliminar les goteres. Tot ha estat en va. Aquest historial fa que el govern es plantegi una intervenció de més abast però que sigui definitiva per erradicar les goteres. L'executiu no vol «tornar a fer un pedaç i que quedi igual» i continuï el problema. «La solució quina és? Canviar la coberta i donar-li una inclinació suficient» perquè l'aigua desguassi bé i que d'aquesta manera no hi hagi goteres, ha indicat el regidor Iván Sánchez.

Els tècnics del consistori han fet una memòria valorada de l'actuació per demanar ajudes econòmiques a la Diputació de Barcelona i dur a terme aquesta obra valorada en 140.000 euros, aproximadament. El regidor d'Esports ha detallat que l'ens provincial només donarà com a màxim una subvenció de 50.000 euros. La resta de la inversió l'hauria de posar el consistori amb fons propis. Amb tot, el regidor d'Esports berguedà ha advertit que «no ens gastarem aquests diners si no hi ha garanties al 100% que la solució funciona i s'acabaran les goteres de forma definitiva».

Iván Sánchez ha volgut «agrair la feina feta per altres regidors abans que nosaltres» per intentar solucions per a aquesta problemàtica. El regidor de la CUP ha destacat els esforços esmerçats fins ara per altres edils de diferents governs per trobar sortides per eliminar les goteres.

D'altra banda, l'executiu cupaire també estudia la possibilitat de «posar-hi calefacció», un servei que el pavelló berguedà mai ha tingut. La idea és que es puguin calefactar els vestidors i les grades de la pista, ha explicat Sánchez.