L'handbol Berga mira al passat a través de la fotografia

El Club Handbol Berga treballa per recuperar la seva presència en l'àmbit esportiu de la ciutat i aconseguir, o com a mínim intentar-ho, tornar a ser un referent a escala nacional, tal com va passar fa unes dècades. Més enllà del terreny de joc, amb l'impuls d'entrar a noves categories, de buscar l'excel·lència del primer equip, i d'atraure infants perquè s'interessin pel món de l'handbol, els responsables del club també aposten per donar-se a conèixer, amb l'objectiu de fer créixer la seva part social i tenir més múscul.

Des de fa unes setmanes, el bar restaurant La Duana, del carrer del Roser de Berga, acull l'exposició «Verd i vermell també vol dir Handbol Berga». Es tracta d'una mostra que recull instantànies dels cinquanta-cinc anys d'història del club esportiu. Tal com ha explicat el seu president, Marc Pons, l'entitat està treballant, des de fa uns mesos, per tenir un arxiu fotogràfic, fins ara inexistent. «Quan vam entrar com a nova junta, ens vam adonar que no hi havia cap fons documental d'imatges del club, i vam pensar que estaria bé recuperar material per poder conservar la història i els moments que s'han viscut al llarg de mig segle», explica Pons.

A les mans dels actuals responsables del club va arribar un arxiu, cedit en aquest cas pel president de la Penya Blaugrana, Josep Aranda, amb algunes fotografies antigues de l'entitat. Segons Pons, es tracta d'imatges que es van recollir i mostrar per homenatjar a qui va ser un dels puntals de l'handbol a Berga, Josep Antoni Sabata, que va morir el 2012.

A partir d'aquestes fotografies, i d'altres de recuperades, han volgut fer una exposició amb un doble objectiu: «Visualitzar que estem actius i donar a conèixer la història del club, si podem, per captar més persones que ens ajudin a fer créixer l'entitat i trobar més fotografies per poder elaborar un arxiu gràfic amb imatges documentades i classificades», explica Pons. A hores d'ara considera que és una tasca «pendent» i que estan en procés de fer-se. «Estem recollint imatges i ens costa poder-les documentar, ens faria falta un cop de mà de persones que formessin part del club anys enrere», diu. Les imatges antigues que s'exposen són d'autors desconeguts.

No obstant això, creu que l'exposició també serveix per fer memòria els bons moments que ha viscut l'entitat, com quan el masculí va jugar a escala nacional, i quan l'equip femení va participar als campionats d'Espanya. La mostra, a més a més, recull imatges de l'actualitat dels equips de les darreres temporades. «A partir d'ara, tenim present la idea de crear aquest arxiu amb els fotògrafs que col·laboren habitualment amb nosaltres i vénen als partits», ha dit Pons. L'exposició es pot veure fins a la setmana vinent i és previsible que es traslladi en un altre establiment, encara per confirmar.