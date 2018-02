Gironella atreu més comparses que mai en un Carnaval tocat per la pluja

Els núvols que amenaçaven a pluja des de primera hora de la tarda, no han respectat la celebració de la rua de disfresses del Carnaval de Gironella. Finalment, l´aigua ha fet acte de presència i l´organització s'ha vist obligada a suspendre la desfilada de comparses a mig fer.

Segurament, si no hagués estat pel mal temps, la vila del baix Berguedà hauria viscut, aquest dissabte, una de les rues de Carnestoltes més lluïdes dels darrers anys, gràcies a la participació d´una xifra rècord de comparses. Gironella ha atret 25 colles amb més de 670 membres en total, un fet molt ben valorat per responsable de Festes del consistori gironellenc, el regidor Lluís Vall. Tot i que la rua, encapçalada per la Perla, ha començat puntualment sense pluja a 2/4 de 6 de la tarda des del local del Blat, al cap d´uns minuts han caigut les primeres gotes, que al cap d´una hora, s'han convertit en una pluja insistent que ha obligat a l´organització a suspendre, a mig recorregut, la desfilada.

A la rua hi han participat un elevat nombre de colles del municipi, així com també de pobles veïns com Casserres, Olvan, Berga i la Valldan. Com en els darrers anys, la música en directe, amb cinc xarangues intercalades entre les comparses; i l´animació amb el Senyor Callau, la Mega Pubilla i d´altres elements festius, han estat els protagonistes.