Els regidors es reuniran per afrontar els problemes que es poden produir a partir d'ara

Els regidors berguedans de l'àrea social s'han convocat per al proper dilluns per tal de posar sobre la taula problemàtiques amb les quals es poden trobar els refugiats un cop acaben el programa d'acollida, i teixir estratègies per aconseguir que més persones refugiades decideixin començar la seva nova vida a la comarca. «No volem ser un lloc de pas», va assegurar David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà.

Els responsables polítics volen avançar-se a les problemàtiques que puguin sorgir, com va indicar Ivan Sánchez, regidor de l'Àrea Social de Berga. Va explicar que s'han començat a trobar amb «gent que s'ha quedat fora del programa perquè, segons el Govern espanyol, no tenen dret a res» amb referència a una persona refugiada que de Berga va marxar a Alemanya, d'on va tornar a la ciutat i no es va poder reincorporar al programa d'acollida perquè l'Estat considerava que havia perdut la seva condició de refugiat.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va reivindicar «un canvi radical en la política de fronteres. Cal una exigència perquè aquestes persones no morin pel camí escapant d'un conflicte, per no donar cobertura als drets bàsics que estem veient que s'estan vulnerant, va dir.

Per la seva banda, Maria Alba Tor, professora voluntària de llengua, va dir que «m'ha omplert de satisfacció poder ensenyar una gent que formarà part del nostre país». Assegura que «ells m'han ensenyat moltes coses perquè són agraïts i tenen un nivell cultural elevat».