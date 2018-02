Berga tanca avui la Fira del Formatge amb un taller de maridatge

Berga tanca avui la quarta edició de la Fira Internacional del Formatge. Durant tot el dia hi haurà activitats al recinte instal·lat al passeig de la Indústria. L'acte més destacat serà al migdia: el taller maridatge de cerveses artesanes amb formatges d'arreu, amb un aforament limitat de 35 participants. També hi haurà altres propostes dirigides als infants, com l'exposició de lleteres i d'eines formatgeres.

Paral·lelament, des d'ahir, més d'una vintena de parades de productors de formatge de procedències i tipologies diferents, amb referències nacionals i internacionals, elaborats amb llet de cabra, d'ovella, de vaca, curats, semicurats, tous, de llet crua o cuita, ocupen la part central de la mostra, que està organitzada per Esdeveniments 7 Vetes.