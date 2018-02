Un centenar de noies de vuit països debatran a Berga la relació entre dones i ciència

Només el 25% dels alumnes que estudien carreres tècniques o de ciències pures (com física o matemàtiques) són noies. La poca presència femenina en l´àmbit científic és una tendència que s'arrossega des de fa any, no només a Catalunya sinó arreu del món tret de l'Àsia. Es desconeixen quins són els motius que propicien aquesta situació, però els experts asseguren que no és un problema de capacitat de les dones, sinó d´identitat. Sovint moltes noies no se senten identificades amb els estudis tècnics i prefereixen decantar-se per altres vocacions, a vegades també relacionades amb la ciència però no en el camp de la investigació. En d'altres casos, les mateixes noies es tanquen portes perquè pensen que és un món que no va per elles.

Revertir aquesta situació i aconseguir més vocacions científiques de gènere femení, i intentar diagnosticar per què les noies abandonen prematurament l´opció de dedicar-se a la ciència i a la tecnologia són els principals objectius del projecte europeu Erasmus+ ScienceGirls, que al Berguedà ha arribat per mitjà de l'Exploratori dels Recursos de la Natura-UPC. Concretament, en formen part una desena alumnes de l´IES Guillem de Berguedà de Berga i una setantena de joves més d'Anglaterra, Lituània, Itàlia, Romania, Eslovènia, Grècia i Turquia.

Les alumnes Alba Ballarà, Laura Baraut, Blanca Corominas, Núria Cunill, Judith Devers, Judit Gonfaus, Tània Troya i Núria Vancell de l'institut berguedà han treballat durant dos cursos, de manera conjunta amb la resta d'estudiants i docents del món, per conèixer quina és la implicació de les dones en l'àmbit científic al seu entorn més proper, i també detectar quines poden ser les causes de la poca presència de dones a la ciència. Després de mesos de treball i de trobades arreu dels països, la setmana vinent Berga serà el punt de trobada de totes les joves participants, i els seus docents. En l'encontre es posarà al damunt de la taula les conclusions a les que s'han arribat de manera separada els equips de treball, així com també es realitzaran noves activitats. D'aquesta manera ho han explicat Dolors Grau i Josep Font, de l'Exploratori dels Recursos de la Natura. Grau ha especificat que la setmana vinent serà la primera vegada que es trobaran totes les noies implicades al projecte, que s'acabarà al maig a Itàlia amb la darrera trobada.

De dilluns a divendres hi haurà tres sessions de treball, dilluns, dimecres i divendres, que s'exposaran també les conclusions. A més a més, les noies participaran amb activitats al Youth Mobile, el certamen dirigit als joves dins del Mobile World Congres que se celebra justament la setmana vinent. Les estudiants també visitaran l'Inistitut de Ciències Fotòniques i faran una mica de turisme per la comarca.

El director de l'IES Guillem de Berguedà, Ferran Camprubí, ha valorat molt positivament que les alumnes del centre hagin pogut participar al projecte, pel fet d'establir contacte amb la universitat, i també pel fet de tractar-se d'un projecte europeu en el que les alumnes han pogut conèixer d'altres realitats de centres educatius d'arreu. A la vegada, Camprubí ha ressaltat la necessitat de continuar treballant per fomentar les vocacions científiques entre tots els joves estudiants, siguin nois o noies. "Hem de continuar treballant perquè els joves triïn el que realment volen fer i aconseguir que no es tanquin cap porta abans que suposi una influència en la seva decisió", ha ressaltat. Miquel Sabata i Maribel Jódar han estat els docents que han treballat en el projecte durant aquests dos cursos.

L'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, considera que és molt "positiu" que Berga sigui la seu d'aquesta trobada i ha assegurat que projectes com aquests són "importants" per continuar treballant per "aconseguir la igualtat entre homes i dones, en aquest cas, en l'àmbit científic".