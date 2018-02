L'agència de residus veu exportable el model de reciclatge de cases rurals

Els responsables de l'Agència Catalana de Residus (ACR) han visitat recentment el Berguedà amb l'objectiu de conèixer el funcionament del nou pla de reciclatge al sector de l'agroturisme i els càmpings impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà la tardor de l'any passat. Després de parlar amb alguns dels propietaris de cases rurals que han entrat en la dinàmica del nou model per millorar les taxes de reciclatge, els responsables de l'ACR han valorat positivament la iniciativa dins del projecte Triem.cat i, fins i tot, la veuen de bon ull per poder-la exportar a altres comarques amb un alt nombre d'establiments al sector de l'agroturisme i de càmpings. De moment, però, no hi ha cap pas ferm perquè aquest model s'exporti.

Francesc Xavier Francàs, el conseller de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Berguedà, explicava a aquest diari la sorpresa que va tenir quan els directius de l'Agència Catalana de Residus van interessar-se per conèixer aquest projecte. Francàs ha assegurat que, «després de parlar amb els propietaris d'algunes cases rurals per conèixer-ne el funcionament i també els primers resultats, s'ha vist que el model funciona, tot i que cal fer-hi alguns retocs».

Justament la setmana passada, l'Associació d'Agroturisme del Berguedà va celebrar una assemblea. Un dels temes que es van tractar va ser, justament, el del nou model de reciclatge. Francàs va assistir a la trobada per explicar els passos que s'han fet en aquesta matèria i també per conèixer les opinions i propostes dels implicats directament en el nou pla de recollida selectiva. «Vam fer un dossier molt ampli i ambiciós, amb moltes actuacions per desenvolupar, i, de moment, el desplegament de la primera fase està funcionant bé, tot i que calen algunes millores», ha avançat.

Per aconseguir que els usuaris de les cases rurals reciclin més, una cinquantena d'establiments s'han adherit a aquest nou pla, que consisteix a entregar als seus clients bosses i bujols per llançar-hi els residus de manera separada. Un cop marxen, són els mateixos gestors dels establiments els que s'encarreguen de portar els bujols plens a l'illeta de contenidors més propera.

«No tenim xifres exactes, però sabem que en municipis on hi ha un alt volum de cases rurals, el reciclatge ha augmentat substancialment, i, per tant, vol dir que funciona», diu Francàs. Properament s'estan estudiant alguns canvis, com la millora de la recollida de la matèria orgànica així com també la impressió de cartells per a la classificació de residus, «perquè en segons quins països varia lleugerament», ha dit Francàs. Un altre dels objectius és el d'incentivar més establiments que s'adhereixin al nou model i millorar la recollida selectiva als càmpings, «on no ha acabat de funcionar», diu Francàs. El conseller agraeix la «bona acollida i la implicació dels responsables de cases rurals i càmpings, que s'han sumat a la iniciativa» que continuarà amb noves accions.